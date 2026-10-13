Ministerio de Cultura realiza mesas de trabajo con estudiantes de Unearte para solucionar problemas expuestos en manifestación de este martes

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura impulsa la conformación de equipos de trabajo integrados por miembros de este despacho junto a estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), con el propósito de fortalecer la formación artística en este centro académico. La iniciativa surgió luego de que el titular de esa cartera ministerial, Alejandro López, escuchara las inquietudes presentadas por representantes estudiantiles de cuatro núcleos de la universidad: los Centros de Estudio y Creación Artística (CECA) Armando Reverón, Modesta Bor, Aquiles Nazoa y Maracay.

Texto: Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Gustavo Quintana)

Durante el encuentro, efectuado en la Cinemateca Nacional, los estudiantes expusieron diversas situaciones relacionadas con el funcionamiento de la universidad, con el propósito de obtener respuestas oportunas que contribuyan a mejorar la calidad de la formación académica. Al respecto, el titular de la cartera cultural resaltó la importancia de establecer un vínculo de confianza y mantener una comunicación directa con la comunidad estudiantil.

Luego de escuchar los planteamientos, López identificó cuatro áreas prioritarias para organizar el trabajo conjunto: control de estudios, infraestructura, oferta académica y contraloría estudiantil.

En este sentido, reiteró el compromiso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura de crear una comisión que atienda estos aspectos de manera continua. “Esta comisión, además de escuchar a los estudiantes, a la Rectoría y a las autoridades, debe permitirnos tener un plan de trabajo semanal para hacerle seguimiento. Aquí es clave la contraloría estudiantil”.

También recomendó a los estudiantes organizarse por áreas y designar voceros de cada CECA. “La idea es que puedan organizarse a partir de estas líneas que consideran como demandas o necesidades urgentes, para reunirnos semanalmente la rectoría, el ministerio y el movimiento estudiantil a revisar los avances», detalló López.

El ministro valoró positivamente el diálogo sostenido con los estudiantes y resaltó que la atención de las demandas debe ir acompañada por la corresponsabilidad. En ese sentido, llamó a “asumir el compromiso de trabajar juntos. Percibo un gran sentimiento de compromiso por ayudar a mantener a la Unearte en los mejores estándares posibles y pensar en las futuras generaciones».