El Cenal estimula la lectura en niñas y niños con relatos que preservan el patrimonio histórico y cultural

Niñas y niños del campamento transitorio ubicado en el Liceo Agustín Aveledo, en Caracas, viajaron en el tiempo a través de las páginas del libro «La primera Caracas y sus esquinas históricas», dentro de las actividades de promoción de lectura ofrecidas por el Centro Nacional del Libro (Cenal).

Texto y fotos: Prensa Cenal

La dinámica permitió a los participantes descubrir el origen de esquinas emblemáticas del centro histórico de la capital venezolana. La memoria urbana a través de las tradiciones orales y la identidad de Caracas fueron protagonistas en la lectura del texto, escrito por Edgar Abreu e ilustrado por Adriana Palencia, forma parte de los títulos publicados por la editorial El perro y la rana.

También, dentro de las actividades para la promoción de la lectura impulsadas por el Cenal, se realizó una dinámica de narración oral en el campamento transitorio Ezequiel Zamora, en Charallave, estado Miranda. Ahí los presentes disfrutaron del cuento «Conocimos al Libertador», de Onelia Pérez, que integra la Colección Juvenil del Centro de Estudios Simón Bolívar.

La obra sigue las emocionantes peripecias de un niño que viaja en el tiempo y se encuentra con el Libertador en momentos clave: desde la pérdida de su madre hasta la épica Batalla de Carabobo.

A partir de esa trama, niños y niñas participantes imaginaron cómo sería visitar el pasado para dialogar cara a cara con Simón Bolívar, una dinámica que los acerca a la historia patria de manera pedagógica y entretenida.

A través de estas iniciativas de mediación lectora, el Cenal —ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura— socializa el libro y democratiza la lectura como herramientas imprescindibles para conocer el legado histórico y fortalecer la identidad nacional.