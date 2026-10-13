El Cenal estimula la lectura en niñas y niños con relatos que preservan el patrimonio histórico y cultural

 • 0 Comentarios

Foto: Cenal / Mejorada con IA

Niñas y niños del campamento transitorio ubicado en el Liceo Agustín Aveledo, en Caracas, viajaron en el tiempo a través de las páginas del libro «La primera Caracas y sus esquinas históricas», dentro de las actividades de promoción de lectura ofrecidas por el Centro Nacional del Libro (Cenal).

Texto y fotos: Prensa Cenal

La dinámica permitió a los participantes descubrir el origen de esquinas emblemáticas del centro histórico de la capital venezolana. La memoria urbana a través de las tradiciones orales y la identidad de Caracas fueron protagonistas en la lectura del texto, escrito por Edgar Abreu e ilustrado por Adriana Palencia, forma parte de los títulos publicados por la editorial El perro y la rana.

También, dentro de las actividades para la promoción de la lectura impulsadas por el Cenal, se realizó una dinámica de narración oral en el campamento transitorio Ezequiel Zamora, en Charallave, estado Miranda. Ahí los presentes disfrutaron del cuento «Conocimos al Libertador», de Onelia Pérez, que integra la Colección Juvenil del Centro de Estudios Simón Bolívar.

La obra sigue las emocionantes peripecias de un niño que viaja en el tiempo y se encuentra con el Libertador en momentos clave: desde la pérdida de su madre hasta la épica Batalla de Carabobo.

A partir de esa trama, niños y niñas participantes imaginaron cómo sería visitar el pasado para dialogar cara a cara con Simón Bolívar, una dinámica que los acerca a la historia patria de manera pedagógica y entretenida.

A través de estas iniciativas de mediación lectora, el Cenal —ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura— socializa el libro y democratiza la lectura como herramientas imprescindibles para conocer el legado histórico y fortalecer la identidad nacional.

El Cenal llevó la historia de Bolívar al programa pedagógico "Mamá Rosa"

octubre 6, 2026

El Cenal impulsa el amor por las letras y la historia patria en las comunidades

octubre 5, 2026

59 proyectos compiten por las Becas de Investigación Cinematográfica 2026

septiembre 16, 2026

Ministro Alejandro López: En Venezuela se ejerce la soberanía cultural para consolidar la unión y la identidad nacional

septiembre 2, 2026

Primera fase del Plan Nacional de Lectura despierta interés del libro físico en la niñez

agosto 29, 2026

Niños y niñas exploraron la magia de las palabras en la Biblioteca Pedro Emilio Coll

agosto 24, 2026

‎Programa “Brújula de Soberanía” fomenta acercamiento al pensamiento boliviano a través de la Constitución

agosto 22, 2026

“Agosto en colores e historias” conecta a niños y niñas con Bolívar a través de la literatura

agosto 17, 2026

Venezuela dice presente en la 34.ª Feria Internacional del Libro de La Habana

agosto 12, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios