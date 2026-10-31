Venezuela recibe maquinaria pesada y 1.800 viviendas prefabricadas desde China

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el desembarco del segundo cargamento de ayuda humanitaria proveniente de China para seguir atendiendo al pueblo venezolano tras el doblete sísmico. Durante su alocución, la jefa de Estado destacó que Venezuela “está recibiendo 87 maquinarias pesadas, que nos permitirá a nosotros avanzar con mucha más rapidez el proceso de despeje de escombros”.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial y captura de VTV

Al respecto, precisó que las labores de recuperación en el país y remoción de escombros avanzan en un 63%, por lo que comentó que “con esta maquinaria, podemos recibir el año sin escombros en el estado de La Guaira”.

El cargamento, que fue recibido por el Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, y el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, en el muelle de Bolipuertos en Puerto Cabello del estado Carabobo, también incluye 1.800 viviendas prefabricadas, 5.400 literas de emergencia y 1.800 ventiladores para los campamentos. Todo esto para “ayudar a este proceso de concentración de los campamentos, para que las familias puedan ir a un lugar, a un espacio seguro, a un espacio unifamiliar, con privacidad, y bueno, en este proceso también de construcción de viviendas que llevamos”, explicó la jefa de Estado.

China envió segundo cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela, 31 de octubre de 2026

La mandataria nacional agradeció al presidente de China, Xi Jinping, por el apoyo y acompañamiento al pueblo venezolano. “En nombre del gobierno de Venezuela, del pueblo venezolano, traslade nuestro agradecimiento a su presidente, a su gobierno, por esta extraordinaria ayuda que hoy estamos recibiendo en Puerto Cabello”, manifestó la presidenta Delcy Rodríguez.

Dijo además que las “viviendas que hoy están llegando darán techo y soporte a quienes perdieron su hogar, su vivienda en el doblete sísmico y que sientan la mano solidaria de China con nuestro pueblo, sientan la mano de China también en este proceso de reconstrucción”.

Más de 5.000 toneladas

Por su parte, el titular de Obras Públicas detalló que “más de 5.000 toneladas de material” llegaron “en un tiempo récord, se hizo todo el desembarco de esta gran cantidad de equipos, que comprende 87 maquinarias de línea amarilla, comprende también 1.800 kits de viviendas para ser ensambladas en forma inmediata en cualquier sitio que tenga y disponga de los servicios, y aparte de eso, bueno, todo lo que comprende equipos para lo que es el plan de despeje digno y seguro”.

Aseveró que a esta dotación se incorporan 8 o 9 frentes de trabajo, lo cual representaría la recolección de 12.000 toneladas adicionales; sumados a los 14 frentes activos, representan un total de 21.000 toneladas promedio diario.

“Estaríamos realizando una recolección total de 33.000 toneladas de material”, aseveró Juan José Ramírez.

Hermandad y cooperación

El embajador de China en Venezuela, Lan Hu, destacó la hermandad que existe entre China y Venezuela, por lo que expresó la satisfacción de entregar oficialmente este segundo lote de ayuda humanitaria al pueblo venezolano.

“Estamos muy convencidos de que, bajo el liderazgo de usted (presidenta Delcy Rodríguez) y con la participación de todos los factores del gobierno, del sector privado, del sector público, así como la comunidad internacional, Venezuela renacerá como un país mucho más próspero muy pronto”, manifestó el diplomático chino.

En ese sentido, la mandataria nacional reiteró el agradecimiento al gobierno de la República Popular China y reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación.

“En nombre de Venezuela, muchísimas gracias por esta entrega y sé que vamos a seguir fortaleciendo nuestros lazos de amistad y de cooperación como hemos tenido durante los últimos años. Sé que el futuro entre nuestros países es un futuro de relaciones fecundas”, sentenció la jefa de Estado.