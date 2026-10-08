Carlos Sierra recibe reconocimiento especial por el Día Internacional del Periodista

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Periodista, el Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas otorgó un Reconocimiento Especial al comunicador social y diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Sierra, por su destacada labor al frente de los programas “Logros de la Patria” y “Unidos en Familia por Venezuela” transmitidos por TVES.

Texto: Nota de prensa

La distinción, entregada por la Comisión Permanente de Cultura, Patrimonio Histórico, Medios Alternativos y Comunitarios, resalta el compromiso del homenajeado con la veracidad informativa y su rol como vocero de los intereses sociales. El galardón fue firmado y sancionado por las autoridades del Concejo Municipal, encabezadas por la presidenta Cjala. Yasmín Campos, la presidenta de la Comisión de Cultura, Cjala. Astrid Barrios, y la secretaria Lcda. Sandy Guzmán. En el documento se destaca su aporte: “Gracias por ser la voz de la sociedad y un faro de la verdad”.

Trayectoria del homenajeado

Carlos Abelardo Sierra Arias es un destacado profesional venezolano con una sólida formación académica. Es Licenciado en Comunicación Social y en Derecho, además de poseer un Magíster en Derecho Constitucional y tres Postdoctorados en áreas como Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Seguridad y Defensa de la Nación.

A lo largo de su carrera, Sierra ha combinado su labor legislativa con la comunicación y la docencia. Actualmente es diputado reelecto a la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031, donde integra las comisiones de Salud, Educación, Cultura y Poder Popular. Es autor de varios libros sobre comunicación, ética y salud mental, y se ha desempeñado como moderador de programas de radio y televisión en diversos medios públicos y comunitarios.

Su amplia trayectoria le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos la Orden Chávez Comunicador (2024), el Premio El Venezolano de Oro (2024) y el Galardón Mara Internacional de Oro por sus obras literarias. Con esta nueva distinción, el Concejo Municipal capitalino exalta su incansable labor en favor de un periodismo comprometido con la verdad y el desarrollo social del país.