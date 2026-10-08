Carlos Sierra recibe reconocimiento especial por el Día Internacional del Periodista

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Periodista, el Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas otorgó un Reconocimiento Especial al comunicador social y diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Sierra, por su destacada labor al frente de los programas “Logros de la Patria” y “Unidos en Familia por Venezuela” transmitidos por TVES.

Texto: Nota de prensa

La distinción, entregada por la Comisión Permanente de Cultura, Patrimonio Histórico, Medios Alternativos y Comunitarios, resalta el compromiso del homenajeado con la veracidad informativa y su rol como vocero de los intereses sociales. El galardón fue firmado y sancionado por las autoridades del Concejo Municipal, encabezadas por la presidenta Cjala. Yasmín Campos, la presidenta de la Comisión de Cultura, Cjala. Astrid Barrios, y la secretaria Lcda. Sandy Guzmán. En el documento se destaca su aporte: “Gracias por ser la voz de la sociedad y un faro de la verdad”.

Trayectoria del homenajeado

Carlos Abelardo Sierra Arias es un destacado profesional venezolano con una sólida formación académica. Es Licenciado en Comunicación Social y en Derecho, además de poseer un Magíster en Derecho Constitucional y tres Postdoctorados en áreas como Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Seguridad y Defensa de la Nación.

A lo largo de su carrera, Sierra ha combinado su labor legislativa con la comunicación y la docencia. Actualmente es diputado reelecto a la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031, donde integra las comisiones de Salud, Educación, Cultura y Poder Popular. Es autor de varios libros sobre comunicación, ética y salud mental, y se ha desempeñado como moderador de programas de radio y televisión en diversos medios públicos y comunitarios.

Su amplia trayectoria le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos la Orden Chávez Comunicador (2024), el Premio El Venezolano de Oro (2024) y el Galardón Mara Internacional de Oro por sus obras literarias. Con esta nueva distinción, el Concejo Municipal capitalino exalta su incansable labor en favor de un periodismo comprometido con la verdad y el desarrollo social del país.

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