Carlos Sierra y la Milicia Nacional Bolivariana presentaron estrategia de comunicación sin electricidad en la Feria del Libro de Caracas

 • 0 Comentarios

En el marco de la Feria del Libro de Caracas 2025, celebrada en la Plaza de la Juventud de Bellas Artes, el diputado Carlos Sierra y el Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana, Mayor General (M/G) Romero Bolívar, presentaron el libro Comunicación para la Defensa de la Verdad en Venezuela y su innovadora metodología COSER (Comunicación Sin Electricidad).

Texto: Nota de prensa

El evento, realizado el domingo 16 de noviembre, reunió a expertos y ciudadanos interesados en estrategias de comunicación resilientes ante posibles amenazas externas. El diputado Sierra, autor del libro, explicó que el método COSER busca fortalecer la capacidad de comunicación en situaciones adversas, como cortes de energía o ataques a la infraestructura nacional.

“El método COSER incluye el uso de calles, medios alternativos, redes comunitarias, paredes y la radiobemba, tal como nos ha enseñado nuestro presidente Nicolás Maduro”, destacó Sierra. Esta estrategia se enfoca en mantener la conectividad y la difusión de información incluso en escenarios de crisis.

Por su parte, el M/G Romero Bolívar resaltó la importancia de esta iniciativa en el contexto actual. “Venezuela enfrenta una gran batalla para defender su soberanía ante amenazas externas. El método COSER es una innovación crucial que nos permite garantizar las comunicaciones en las situaciones más adversas”, afirmó.

El Comandante General también recordó el legado histórico del país, citando a Simón Rodríguez: “Inventamos o erramos”. Subrayó que Venezuela es un pueblo de paz, pero que está preparado para responder con dignidad ante cualquier agresión.

El conversatorio concluyó con un mensaje de unidad y compromiso con la defensa de la patria, destacando que “el amor a la patria es primero” y la importancia de seguir trabajando en estrategias que fortalezcan la soberanía nacional.

