En una nueva edición del programa “Logros de la Patria”, transmitido por TVES y conducido por el diputado Carlos Sierra, se presentaron avances estratégicos que definen la agenda social del país. El encuentro contó con un panel de alto nivel integrado por la Dra. Isabel Iturria, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud; el diputado Ignacio Buznego; la concejala Mayerlin Cedeño y el creador de contenido Jean González.



Memoria Histórica: El cine como puente entre liderazgos

Uno de los momentos estelares de la jornada fue el análisis del film “Nicolás, de Yare a Miraflores”. El diputado Ignacio Buznego, quien interpreta al Comandante Hugo Chávez en la obra, destacó la importancia de este proyecto para la identidad nacional.

“Esta pieza cinematográfica permite visibilizar el destino compartido entre el Comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro en un proyecto de liderazgo inquebrantable”, afirmó Buznego, subrayando la capacidad histórica del pueblo venezolano para superar desafíos externos.

Un hito de vida: 15.000 cirugías en el Cardiológico Infantil

En materia de salud, la Dra. Isabel Iturria presentó cifras que demuestran el fortalecimiento del sistema público. El Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano “Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa” alcanzó las 15.000 intervenciones quirúrgicas, un logro que supera con creces las estadísticas de décadas previas.

Iturria enfatizó que la clave para sostener estos resultados es la dotación constante de insumos de alto costo, asegurando atención gratuita y de máxima calidad para la infancia venezolana.

Ciencia, Género y Prevención Territorial

El desarrollo científico también ocupó un lugar central. Se informó que el portal del Ministerio de Ciencia y Tecnología mantiene abierta la convocatoria para proyectos de investigación liderados por mujeres, con el fin de potenciar el rol femenino en la innovación. Además, se hizo un llamado institucional al uso responsable de la energía.

En el ámbito epidemiológico, las autoridades de salud emitieron una alerta preventiva instando a los habitantes de los estados Aragua, Portuguesa y Lara (específicamente en 22 parroquias priorizadas) a acudir a los centros de salud para la vacunación contra la fiebre amarilla.

Para cerrar, la concejala Mayerlin Cedeño exaltó la mística de los profesionales de la salud, tanto del sector público como privado, e hizo un llamado a la ciudadanía a integrarse con disciplina en los planes de prevención territorial que se despliegan en todo el país.