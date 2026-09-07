El programa radial del Iartes gana el Premio de Periodismo Necesario Aníbal Nazoa 2026

La organización Movimiento Periodismo Necesario informó los diferentes ganadores del Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nazoa 2026 en sus diferentes menciones, destacando el programa del Instituto de las Artes, de la Imagen y el Espacio (Iartes), 60 Minutos la Creación y lo Diverso, como uno de sus galardonados en la categoría Radio.

Prensa Iartes

Luego de varios meses de espera, el veredicto se dio a conocer mediante un correo de prensa enviado a todos los medios de comunicación del país, en el cual destaca el programa que da voz a los artistas plásticos desde hace más de un año en la emisora Alba Ciudad 96.3 FM y por el canal de Tiktok: @iartesradio.

Programa que recientemente arribó a su primer aniversario, conducido por el director del Iartes, Zacarías García; el artista plástico, José Gregorio Castro y los periodistas Nodelys Colmenares y Miltiño Ochoa.

El programa por el cual se llevó la mención fue debido al que realizaron el pasado 09 de enero en la emisora, que trató como podría ser la cultura en Venezuela tras los hechos ocurridos seis días antes, cuando varias zonas de la Nación sufrió ataques y el secuestro de la pareja presidencial a Estados Unidos.

Aunado a que desde la primera presentación del programa, siempre se ha tratado de llevar un producto comunicacional con alta calidad en su contenido en la rama de la cultura.

Hecho que nos enorgullece como institución porque es el primer galardón de este tipo que gana el Iartes que entrega el periodismo necesario.

Cabe recordar que el Iartes es un ente que forma parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), que ha sido abierto para apoyar los espacios informativos y comunicativos en materias de las diferentes expresiones artísticas.