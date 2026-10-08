Biblioteca Ayacucho realizó conversatorio “De la sumisión retórica a la ironía moderna” sobre Teresa de la Parra y la Madre del Castillo

Reivindicar la necesidad de releer la obra de Teresa de la Parra y de la Madre Francisca Josefa de la Concepción de Castillo bajo su contexto histórico real, así como el imperativo de visibilizar la literatura femenina como un estricto deber de justicia intelectual, centró el debate del conversatorio «De la sumisión retórica a la ironía moderna», realizado este jueves en la sede de la Fundación Biblioteca Ayacucho, en Caracas.

Prensa Fundación Biblioteca Ayacucho

Durante su intervención, la investigadora Mirla Alcibíades explicó cómo el entorno conventual de la época colonial moldeó los primeros registros de la psique y la resistencia espiritual femenina. Al respecto, detalló que el ejercicio de la escritura mística respondía a una dinámica particular del período. Este último aspecto, afirmó, destaca en el libro «Su vida», de la Madre Francisca del Castillo: «El confesor actuaba como un precursor del psicólogo moderno, ordenando a las monjas escribir para drenar energías y ansiedades; una práctica que, aunque destinada a la privacidad, devendría en un invaluable registro histórico y en una muestra de la voluntad espiritual de la autora».

Al contrastar esta herencia con la llegada de la modernidad a las letras venezolanas, la investigadora ofreció una relectura sobre Teresa de la Parra, a quien, advirtió, «no se le ha leído bien, no se le ha leído en su plena dimensión».

En ese sentido, Alcibíades enfatizó que existe un factor crítico que suele pasarse por alto en el análisis contemporáneo: la «atmósfera epocal». La especialista argumentó que para interpretar con precisión las obras de la escritora caraqueña es indispensable comprender el contexto histórico, social y cultural en el que fueron concebidas. «Yo leo ‘Ifigenia’ como un discurso irónico, si no satírico, de la representación que hasta ese momento se había hecho de la mujer», agregó.

Con estos encuentros, la Fundación Biblioteca Ayacucho y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura reafirman su compromiso con la construcción de nuevos horizontes de análisis, promoviendo espacios donde la literatura se asuma no solo como una expresión estética, sino como herramienta de transformación social.