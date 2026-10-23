Terapia de las Herramientas: una propuesta para ofrecer soluciones desde la primera consulta

El especialista en Salud Mental y Comunicaciones, Dr. Carlos Sierra, presentó la Teoría de la Intervención Cognitiva de Alta Densidad (Ticad), conocida también como La Terapia de las Herramientas, un modelo que plantea que ninguna persona salga de una consulta de salud mental sin una herramienta concreta para aplicar en su vida cotidiana.

Prensa Mincyt

La propuesta busca responder a las barreras de tiempo, costo y acceso que alejan a muchas personas de la atención psicológica y psiquiátrica.

La iniciativa se enmarca en el trabajo de Sierra, autor del libro Más allá de la locura: claves para la Salud Mental, y forma parte de un esfuerzo más amplio por promover una atención en salud mental más accesible, práctica y cercana a las necesidades de la población. Según explicó el especialista, el modelo no pretende reemplazar los tratamientos tradicionales, sino complementarlos con una forma de intervención más inmediata en los casos que lo permitan.

El origen de la teoría surgió de una experiencia personal de Carlos Sierra durante una conferencia. Al finalizar su exposición, una persona del público se acercó para contarle que llevaba ocho sesiones de terapia sin recibir aún orientaciones aplicables a su situación, mientras su economía no le permitía seguir costeando cada consulta.

Para el especialista, aquella no fue una queja aislada, sino la expresión de una necesidad repetida en distintos contextos: muchas personas buscan orientación útil, práctica y oportuna, sin tener que esperar largos procesos o asumir gastos que no pueden sostener. De allí surge el principio central del modelo: cada sesión debe entregar al menos una herramienta concreta que el paciente pueda utilizar antes de la siguiente consulta.

La Ticad se sostiene en siete principios fundamentales. Propone utilidad inmediata, de modo que cada consulta termine con algo tangible; economía terapéutica, entendida como la importancia del valor producido y no del número de sesiones; escalabilidad, para que el modelo pueda aplicarse en consultorios, atención primaria, llamadas telefónicas, grupos y contextos con pocos recursos.

También plantea la no linealidad, que permite explorar la historia de la persona e intervenir al mismo tiempo; la transferencia, para que el paciente aprenda herramientas para manejar sus dificultades; la densidad instrumental, que sostiene que una terapia breve puede ser rica en contenido útil; y el acceso universal, bajo la premisa de que la salud mental no debe ser un privilegio.

En la práctica, el modelo contempla que en la primera sesión la persona reciba una comprensión inicial de lo que le ocurre, junto con una herramienta para aplicar esa misma semana. En la segunda consulta se evaluaría lo que funcionó y se incorporaría una nueva estrategia. En la tercera se consolidarían los aprendizajes y se diseñaría un plan de autonomía. Posteriormente, se prevén seguimientos breves de entre quince y treinta minutos para reforzar lo aprendido y prevenir recaídas.

«Eficiencia no es lo mismo que prisa. Una terapia breve mal hecha deja pacientes a medias. Una terapia breve bien hecha deja pacientes con herramientas. La diferencia está en la densidad, no en la velocidad», afirmó.

Desde la óptica económica y social, el modelo plantea beneficios potenciales como la reducción de costos para los pacientes, la disminución del abandono terapéutico, la posibilidad de atender a más personas en menos tiempo y el alivio de la saturación de los sistemas de salud. Para Sierra, esto también contribuiría a reducir el desgaste de los especialistas y a construir sistemas de salud mental más sostenibles.

La presentación de la Ticad incluye un llamado a distintos sectores. A los profesionales de la salud mental les pide entregar una herramienta en cada sesión; a estudiantes y formadores, enseñar a intervenir desde el primer encuentro; y a las escuelas de psicología y psiquiatría, incorporar este enfoque como competencia clínica básica. También solicita a los sistemas de salud medir los resultados y las herramientas entregadas, en lugar de centrarse únicamente en la cantidad de sesiones realizadas.

En el plano político, Sierra impulsa un Anteproyecto de Ley de Salud Mental ante la Asamblea Nacional, orientado a garantizar atención pública, gratuita y de calidad. La iniciativa se acompaña de la difusión gratuita de su libro Más allá de la locura: claves para la Salud Mental, con el propósito de llevar información práctica a familias, comunidades y espacios donde el acceso a la atención especializada sigue siendo limitado.