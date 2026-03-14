Alcaldes de Charallave y Barquisimeto rinden cuentas de sus avances en “Logros de la Patria”

En una edición especial del programa “Logros de la Patria”, conducido por el diputado Carlos Sierra y transmitido por la señal de TVES, los mandatarios locales Yuhismar Hernández (municipio Cristóbal Rojas, Miranda) y Yanys Agüero (municipio Iribarren, Lara) presentaron los balances de sus respectivas gestiones.



Texto: Nota de prensa

Durante el encuentro televisivo, ambos alcaldes coincidieron en que el motor central de sus administraciones es el empoderamiento del Poder Popular y la modernización de los territorios bajo las directrices de las Siete Transformaciones (7T).

Charallave: “Gobernamos mandando a obedecer al pueblo”

Al cumplirse su primer año al frente del municipio Cristóbal Rojas, la alcaldesa Yuhismar Hernández, destacó que su gestión se basa en una articulación real con los 22 circuitos comunales. Subrayó que, tras la reciente consulta popular, el 80% de los 151 proyectos postulados por los vecinos se enfocan en la economía productiva (T1).

Hernández resaltó además el protagonismo femenino, señalando que las mujeres representan el 86% de los actores sociales del municipio, desempeñándose incluso en áreas técnicas como ingeniería y electricidad. Entre los anuncios de alto impacto destacan:

Salud Integral: Activación de una Ruta Materna 24/7 y un Plan Quirúrgico de Esterilización para este sábado.

Servicios Públicos: Colocación de 600 toneladas de asfalto y la meta de 2,000 nuevas luminarias para la temporada de Semana Santa.

Vivienda: Próximas entregas de la Gran Misión Vivienda Venezuela en sectores como Parque Caiza.

Iribarren: “Artillería Concentrada” para modernizar Barquisimeto

Por su parte, el alcalde Yanys Agüero explicó la metodología de su plan estratégico “Iribarren para la Vida”, el cual aplica la “artillería concentrada” para generar cambios estructurales profundos en las parroquias. Actualmente, la Parroquia Unión es el epicentro de este despliegue que incluye rehabilitación de fachadas, iluminación y la creación de la “Ciudad Mural”.

Agüero informó a través de las pantallas de TVES que su gestión ha realizado más de 170 transferencias de recursos directos a las comunas. Otros puntos clave de su balance incluyen:

Economía Popular: Financiamiento directo a 300 emprendedores y censo activo de productores artesanales.

Gestión con Rostro Humano: Atención de 1.700 casos de salud, priorizando tratamientos de radioterapia y entrega de marcapasos.

Modernización Industrial: Alianza con el sector privado para rehabilitar la vialidad en las tres zonas industriales de Barquisimeto.

Compromiso con el territorio

Bajo las premisas de “menos escritorio y más territorio”, defendida por Hernández, y la “humanización de la política” que lidera Agüero, ambos mandatarios reafirmaron su lealtad al pueblo venezolano y su compromiso con la consolidación del socialismo territorial.

Los líderes locales enfatizaron que estos avances son solo el preludio de una fase de mayor eficiencia en la gestión pública, donde la digitalización de servicios y el fortalecimiento de la justicia social serán los pilares para el resto del año 2026.