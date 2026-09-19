Programa radial del Iartes recibió el Premio Aníbal Nazoa 2026

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El equipo de producción y de moderadores del programa “60 minutos: la creación y lo diverso”, perteneciente al Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (Iartes) recibió el Premio del Movimiento Periodismo Necesario Aníbal Nazoa 2026, mención Radio, en un acto realizado en la sede de la Sociedad Bolivariana en Caracas.


Texto: Prensa Iartes / Fotos: Iartes, mejoradas con IA

El programa se transmite los lunes de 3 a 4 de la tarde en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio de la Cultura en Caracas.

El director de Iartes, Zacarías García, junto al artista plástico José Gregorio Castro y los periodistas Nodelys Colmenares y Miltiño Ochoa, todos ellos conductores del programa, subieron a la tarima de ese recinto histórico junto a otros galardonados del año en las diferentes ramas.

«Acá hay periodistas, escritores y especialistas, entre otros premiados que han hecho excelentes trabajos en sus respectivos espacios y medios de comunicación», sostuvo la periodista y miembro del jurado, Helena Salcedo.

«Este es un premio que nos compromete a hacerlo cada vez mejor en los futuros programas», recalcó Zacarías García tras recibir la premiación.

«Fuimos, junto a los compañeros del Centro Nacional de Fotografía (Cenaf), los únicos dos entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, los únicos premiados de este año, junto a otros grandiosos colegas de diversos medios de comunicación del país», expresó por su parte Miltiño Ochoa.

Este es el primer galardón que hasta ahora ha ganado el Iartes en materia comunicacional desde su fundación.

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Publicado por Luigino Bracci

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