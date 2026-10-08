Delcy Rodríguez asiste la Asamblea Anual de Fedecámaras y decreta el inicio de la Navidad para el 1° de noviembre

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, decretó el inicio de la Navidad para el próximo primero de noviembre, como parte del fortalecimiento de la producción en el país. El anuncio lo realizó durante la instalación de la 82º Asamblea Anual de Fedecámaras, donde la mandataria nacional afirmó que “se activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y las venezolanas”.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

En la jornada, transmitida por Venezolana de Televisión, la jefa de Estado también indicó que se proyecta una generación de aproximadamente 320.000 nuevos empleos, entre directos e indirectos, en cuatro años.

Delcy Rodríguez en 82° Asamblea General de Fedecámaras, 8 de octubre de 2026

La mandataria venezolana manifestó que estos empleos están derivados a los más de 60 acuerdos que se han suscrito con diferentes países en materia petrolera, gasífera y otras áreas estratégicas. “Nosotros estamos visualizando en los próximos cuatro años, y esto es una cifra realmente importante, unos 320.000 empleos entre empleos directos, indirectos, derivados, que van a tener gran impacto en el desarrollo regional y nacional de Venezuela», expresó la jefa de Estado venezolano durante la jornada, transmitida por Venezolana de Televisión.

Explicó Rodríguez que la expansión de la actividad energética también tendrá efectos sobre sectores como restaurantes, hotelería, servicios, bienes de capital y proveedores nacionales. “Lo que estamos viendo es que a partir del año que viene, sin duda alguna, va a haber un gran crecimiento en materia de empleo, en materia de ingresos para los trabajadores”, sostuvo.

En este sentido, destacó las cifras presentadas por Fedecámaras, donde se visualiza un incremento en la remuneración de los trabajadores del sector privado con un 32,8% durante el año, mientras que en el sector público alcanzó 50%, ubicándose el ingreso mínimo integral en 240 dólares mensuales.

Por esta razón, anunció como objetivo que el crecimiento de las remuneraciones supere el crecimiento de la economía. “Yo he pedido al equipo económico que, a partir del año que viene, todo crecimiento en la remuneración de los trabajadores debe estar por encima del PIB, del crecimiento económico del país”, puntualizó. Esto, con el objetivo de que los trabajadores perciban directamente los beneficios derivados de la expansión productiva y de los acuerdos económicos alcanzados.

La mandataria también hizo referencia a la mesa de los consensos laborales, la cual calificó como un área estratégica porque es la que, en su opinión, permitirá que “tengamos una Venezuela del más alto nivel como potencia energética”. Señaló que esa mesa mantiene “un diálogo fluido” sobre “cómo reconstituir los derechos de los trabajadores en un marco para el crecimiento económico de Venezuela”.

“Todos tenemos que ponernos de acuerdo para el crecimiento económico y ver cómo revitalizar derechos en un marco que no sea pernicioso, sino que permita el flujo para el crecimiento económico, pero muy importante para el desarrollo social. Yo no creo en los crecimientos desiguales, que creen inequidad, que creen igualdad. Yo creo en el modelo de crecimiento económico al servicio del desarrollo social que permita reducir desigualdades que permita la justicia social”, afirmó.

En este sentido, sin mayores detalles, adelantó que “el mes que viene vamos a tener conclusiones y anuncios importantes que darle al país”.

Resultados de las relaciones con los multilaterales

Por otra parte, la presidenta Delcy Rodríguez señaló que Venezuela espera recibir financiamiento público y privado de aproximadamente 12 mil millones de dólares, tras reanudar las relaciones con diferentes organismos internacionales.

“Hemos reanudado relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, con la CAF. Ya nosotros teníamos y manteníamos relaciones, pero nosotros ya estamos estimando que en los próximos dos años Venezuela va a recibir financiamiento público y privado en un estimado de 12 mil millones de dólares”, puntualizó.

Recordó los acercamientos con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo para impulsar planes de financiamiento para el sector privado nacional y los emprendedores del país.

Reforma Judicial

La Presidenta afirmó que el país pasó la página de la violencia “porque el espíritu de Venezuela lo que quiere es trabajar en conjunto para superar las dificultades y garantizar un futuro de prosperidad y desarrollo”.

Insistió en que el país debe tener un nuevo sistema de justicia porque la “que existe no es buena para nadie”. “Venezuela necesita una reforma de la justicia, que sea para todos, sin distinción, sin criminalización para acceder a ella o mercantilización para quienes tienen que pagar por la justicia. Vengan de donde vengan. Esa reforma vendrá”, dijo.