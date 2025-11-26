“Más Allá de la Locura”: El libro que se consolida como el mejor regalo para la salud mental

 • 0 Comentarios

“Más Allá de la Locura”, del autor venezolano Carlos Sierra, es aclamado ya como el libro de referencia en bienestar psicológico. Su impacto global, con traducciones al inglés, árabe y próximamente al mandarín, confirma su valor universal.

Texto: Nota de prensa

La obra cuenta con un prólogo de lujo, firmado por la Dra. Gabriela Jiménez, Vicepresidenta de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Dr. Jorge Drkos, responsable del Taller de Comunicación del Foro de São Paulo, quienes destacan la rigurosidad y el enfoque práctico del texto.

El libro ofrece herramientas sencillas y efectivas para manejar el estrés, la ansiedad y los ataques de pánico, además de guiar sobre el manejo de las redes sociales y la salud mental de los más jóvenes. Su poder transformador se ve en testimonios como el de una madre de la Cota 905: “Este libro le salvó la vida a mi hija durante un ataque de pánico. Sus recomendaciones son un botiquín de primeros auxilios para el alma.”

Regalar “Más Allá de la Locura” es más que un detalle; es un acto de cuidado profundo. Es obsequiar las herramientas para proteger la salud mental, el regalo más valioso en la época actual.

Disponible en librerías y redes Digitales del Autor: @SierraCarlosVEN 

 

