“Más Allá de la Locura”: El libro que se consolida como el mejor regalo para la salud mental

“Más Allá de la Locura”, del autor venezolano Carlos Sierra, es aclamado ya como el libro de referencia en bienestar psicológico. Su impacto global, con traducciones al inglés, árabe y próximamente al mandarín, confirma su valor universal.

La obra cuenta con un prólogo de lujo, firmado por la Dra. Gabriela Jiménez, Vicepresidenta de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, y el Dr. Jorge Drkos, responsable del Taller de Comunicación del Foro de São Paulo, quienes destacan la rigurosidad y el enfoque práctico del texto.

El libro ofrece herramientas sencillas y efectivas para manejar el estrés, la ansiedad y los ataques de pánico, además de guiar sobre el manejo de las redes sociales y la salud mental de los más jóvenes. Su poder transformador se ve en testimonios como el de una madre de la Cota 905: “Este libro le salvó la vida a mi hija durante un ataque de pánico. Sus recomendaciones son un botiquín de primeros auxilios para el alma.”

Regalar “Más Allá de la Locura” es más que un detalle; es un acto de cuidado profundo. Es obsequiar las herramientas para proteger la salud mental, el regalo más valioso en la época actual.

Disponible en librerías y redes Digitales del Autor: @SierraCarlosVEN