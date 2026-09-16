Película “Puerteños” se estrena este 17 de septiembre en las salas de cine del país

El documental venezolano “Puerteños” estará en las salas de cine nacionales a partir del jueves 17 de septiembre, para descifrar los secretos guardados en los pueblos de río. Dirigida por Miguel Guédez y basada en el libro de cuentos homónimo, es un tributo a las comunidades que han hecho y hacen vida en las orillas del Apure, cuya suerte está intrínsecamente unida a las incesantes corrientes que avanzan rumbo al mar.

Prensa CNAC

La obra, que forma parte del exitoso programa “Aprender Haciendo” del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), es un conmovedor homenaje a las comunidades asentadas en las riberas del río Apure.

“Esta película que nació de la inquietud por reconocer a mi padre desde la distancia, desde la añoranza y desde una geografía desdibujada, se convirtió inexorablemente en la percepción de las huellas que dejaron los barcos vapor en el curso del río, un rastro efímero, que solo persiste en el eco de la memoria de unos pocos rivereños”, dijo Miguel Guédez al referirse a su obra y la influencia de su padre, Jesús Enrique Guédez.

“Puerteños” refleja esa conexión entre el hombre y el río, entendiéndolos no solo como ejes de transporte y comercio, sino como pilares de la vida en estrecha relación con la naturaleza.

Para el director la omnipresencia de las aguas marca el relato. “Así es como llegamos a un pueblito llamado Puerto de Nutrias, donde vida se labra a pulso, remando a canalete y otras veces se deja ir al garete, donde los cuentos del pasado son como peces dorados dentro de un universo que siempre nos habla desde el sentimiento habitando la infancia y la inocencia”.

Una mirada íntima desde el legado cinematográfico

Nacido en Caracas en 1983, Miguel Guédez posee una sólida obra que abarca 11 documentales, entre los que destacan “El decimista de Bailadores” (2015), “Ajila” (2010) y “Eleazar León” (2008). Heredero de una estirpe cinematográfica, el cineasta continúa el camino trazado por su padre, Jesús Enrique Guedez, uno de los pioneros del cine social y político en Venezuela.

Con “Puerteños”, Miguel regresa a las raíces de su historia familiar, explorando el terruño paterno desde una perspectiva profundamente íntima.

PUERTEÑOS - 🎬Trailer 2026 - Cine venezolano

Créditos

Escrito y dirigido por Miguel Guédez.

Productora Ejecutiva: Francia Escorcia

Director de Fotografía: Miguel Guédez

Edición: Miguel Guédez y Francia Escorcia

Música Original: Carlos Peña N.

Productor de Campo: Felipe Falcón

Sonido de Campo: Lino Ocando

Diseño Sonoro: Miguel Guédez

Productores: Fundación Venezolana de Manifestaciones Culturales (FUNVEMAC) y el Centro Autónomo de Cinematografía (CNAC).

Distribuidora: Amazonia Films

Duración: 73 minutos.

Programa “Aprender Haciendo” del CNAC

El estreno de “Puerteños” también dirige la atención sobre el programa “Aprender Haciendo”, impulsado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) desde 2022. La propuesta, que nació con la reactivación del convenio entre la Universidad de Los Andes (ULA) y el ente rector del cine en el país, se ha consolidado como un espacio de formación extraordinario basado en el aprendizaje práctico, participativo y en experiencias educativas innovadoras.

Entre 2022 y 2025 se han desarrollado 17 proyectos bajo esta iniciativa, incluyendo títulos como “Puerteños”, en Barinas; “El quinto hombre”, en Carabobo; y “De cara al mar”, en La Guaira; así como “Machera”, “Historias de familia” y “El hombre de la luz”, en el estado Mérida.