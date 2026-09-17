Documental Naza, en el que soldados israelíes confiesan premeditación tras genocidio palestino, desata violencia contra sus creadores

El documental ‘Naza’, que analiza la “forma sistemática” con la que el Ejército israelí ha matado a más de 74.000 palestinos, ha desatado una oleada de violencia y persecución contra sus directores, los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, además de forzar un debate nacional sobre las acciones de Israel en la Franja.

Texto: Agencia EFE

La cinta, galardonada el pasado sábado en el Festival de Cine de Venecia con el premio especial del jurado, relata a través del testimonio de 24 oficiales de inteligencia y soldados israelíes un plan de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para devastar la Franja de Gaza usando, en parte, inteligencia artificial.

Así, la cinta ha generado todo un sismo en Israel, con miles de mensajes de odio en redes contra los creadores y campañas en su contra en las que han participado desde el jefe del Ejército a políticos como el ultranacionalista y exconvicto por terrorismo Itamar Ben Gvir, el Ministerio de Exteriores y el mismo Netanyahu.

Se han emitido cientos de amenazas y mensajes extremistas contra los realizadores israelíes en una publicación en Instagram del Festival de Cine de Nueva York, con frases como “‘Kapo’, eres bienvenido de saltar a Gaza (…) disfrutarás de los túneles al máximo” o “Yuval no regreses. Te lo recomiendo”.

“Kapo” es un término peyorativo que recibían los prisioneros de los campos de concentración que colaboraban con los nazis durante la II Guerra Mundial.

“Que ejecuten a esos traidores”

Activistas de extrema derecha, como el ultranacionalista y convicto Mordechai David, pasaron de las palabras a la acción este miércoles, acudiendo a una protesta frente a la vivienda de los padres de Szor con el fin de intimidarlos.

Nazis israelís pidiendo la muerte de los directores del documental NAZA en la casa de sus padres. El documental muestra como el ejército de Israel daba órdenes de matar cientos de niños como daños colaterales de supuestos objetivos. pic.twitter.com/ohMvYs3IVL — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 17, 2026

Allí, decenas de personas se concentraron coreando consignas como «¡Ejecuten a los traidores!», un calificativo que se repite en las redes para hablar de estos dos periodistas, quienes recibieron un Oscar por un documental anterior sobre la violencia colona en Cisjordania.

“Desde hoy los perseguiremos en todos los lugares del país. Ellos y sus familias no pisarán esta tierra de manera legal”, amenaza David, con más de 100.000 seguidores en Instagram y que este año recibió una orden de alejamiento de la vivienda de otro activista de izquierda, en uno de los vídeos de la protesta que él mismo grabó.

Ziv Baranes, otro activista de ultraderecha con 19.000 seguidores en Facebook, publicó este jueves una llamada a una nueva movilización frente a la casa de la familia de la directora. “Deberían avergonzarse de caminar por aquí, porque en cada esquina les gritarán que son traidores”, dice en su mensaje.

"Naza” Film on Gaza Genocide Wins Venice Special Jury Prize; Israel Threatens Directors’ Citizenship

Ya en 2024, manifestantes de derecha acudieron a la vivienda de la familia de Abraham en Beersheva (sur), tras ser galardonado en la Berlinale por su primer documental ‘No Other Land’ -codirigido por Szor y los palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal- y en cuyo discurso pidió el fin de la ocupación israelí y de la ofensiva contra Gaza.

Llamamientos a difundir sus fotos

Los insultos vinieron también de otras figuras como el exrehén de Hamás en Gaza Eli Cohen, que en sus redes llamó «imbéciles» a los directores y pidió a los israelíes “salir a la calle, colgar sus carteles y difundir sus fotos en todos los medios posibles”.

Y por parte de tertulianos en canales televisivos israelíes de canales como el 14, muy vinculado al Gobierno de Benjamín Netanyahu. “Persíguelos, persíguelos, no les des tregua. Si se atreven a poner un pie en Israel, no se les debe dar ni un minuto”, dijo en esa cadena el periodista Yehuda Schlesinger.

Vídeos hechos con inteligencia artificial contra los dos periodistas también circulan por las redes, mostrándolos en prisión -vídeo compartido por el ministro ultra Itamar Ben Gvir- o caminando por las calles de Gaza atacados por palestinos.

Esta violencia fue denunciada por el Sindicato de Periodistas de Israel, que en un comunicado se mostró «consternado» por ella y defendió la libertad de expresión como herramienta para permitir el debate, en este caso sobre las acciones del Ejército, una institución ampliamente respetada en Israel.

Murales en las calles

De las redes, las descalificaciones pasaron a las calles, como fue el caso del mural realizado en la ciudad costera israelí de Ascalón, donde el grafitero Dudi Shoval pintó los rostros de los cineastas sosteniendo un cartel con un número de prisionero y con la palabra «Traidores» superpuesta.

Pintó el mural el martes y este miércoles por la noche alguien dibujó la palabra ‘Héroes’ sobre la de ‘Traidores’.

El acoso en redes y en las calles, sin que de momento los directores hayan pisado Israel y antes de que el documental sea accesible al público, convive con una campaña de desprestigio por parte del Gobierno de Netanyahu, que ha llamado a quitarles la ciudadanía y a investigar a los militares que relatan en ‘NAZA’, bajo anonimato por miedo a las consecuencias, una política israelí de matanza de civiles en Gaza.

Netanyahu planea revocar ciudadanía a quien “difame” al Ejército tras documental Naza