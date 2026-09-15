Rapero Macklemore es excluido de gira de conciertos de Ed Sheeran por apoyar a Palestina, por órdenes de empresario pro-israelí

El reconocido rapero y activista estadounidense Macklemore ha quedado oficialmente fuera de las presentaciones restantes del Loop Tour del cantante británico Ed Sheeran en territorio norteamericano. La decisión se produce tras una intensa semana de presiones ejercidas por empresarios y dueños de estadios, molestos por los pronunciamientos del artista en contra del genocidio en Palestina.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

El conflicto escaló luego de las presentaciones de Macklemore como artista telonero de Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el pasado 4 y 5 de septiembre. Ante decenas de miles de asistentes, el intérprete utilizó el espacio para alzar la voz con las consignas de Free Palestine! (“Palestina libre”). Desde allí, cantó temas de protesta como Hind’s Hall, proyectando imágenes del genocidio en Gaza causado por tropas militares israelíes, que desde 2023 han dejado unas 72 mil personas muertas y cientos de miles de desplazados y personas sin hogar.

Las acciones de Macklemore, aunque bien recibidas por el público, motivaron el rechazo de sectores empresariales vinculados a los recintos deportivos.

De acuerdo con los comunicados emitidos por la promotora Messina Touring Group y declaraciones del propio rapero, diversos administradores de estadios en ciudades clave —incluyendo recintos en Boston, Atlanta, Dallas y Tampa— notificaron que no permitirían la presencia de Macklemore en sus instalaciones.

El músico apuntó directamente a presiones directas de magnates como Robert Kraft, destacado empresario pro-israelí propietario del equipo New England Patriots de la NFL (National Football League), quien advirtió a Ed Sheeran que se le prohibiría tocar en el Gillette Stadium si mantenía al rapero en el cartel. Kraft también se habría puesto en contacto con otros dueños de estadios para boicotear al rapero, según lo que Sheeran le informó a Macklemore.

Ante la amenaza de una cancelación total de la gira, se optó por la desvinculación del rapero.

La respuesta de Macklemore: “El deber no se agradece”

A través de un extenso comunicado compartido en sus redes sociales, Macklemore abordó su salida con franqueza, desmarcándose de cualquier papel de víctima y centrando la atención en la urgencia humanitaria de Gaza:

“Las víctimas son las personas palestinas. Los hombres, mujeres y niños que han muerto, han pasado hambre, han sido desplazados y obligados a vivir una violencia inimaginable […] No necesité 10 shows de Ed. Necesité dos. Dos oportunidades de pararme frente a 90,000 personas y decir las palabras que, de algún modo, se han vuelto peligrosas de pronunciar: Palestina libre”, expresó el artista.

Asimismo, el rapero defendió su derecho a no mantenerse neutral ante lo que califica como un exterminio y subrayó que su postura busca la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos, aclarando que sus críticas al sionismo y al gobierno israelí no constituyen un ataque contra el pueblo judío.

Quién es Robert Kraft, el empresario que ordenó la censura a Macklemore

Robert Kraft es un prominente empresario y magnate estadounidense, conocido principalmente por ser el propietario de los New England Patriots de la NFL y del Gillette Stadium, además de encabezar el grupo empresarial The Kraft Group. A lo largo de los años, Kraft se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en el ámbito de la filantropía proisraelí en Estados Unidos, destinando grandes sumas de dinero a causas vinculadas a Israel, proyectos educativos, deportivos y comunitarios a través de su fundación familiar.

En el plano político e institucional, el empresario mantiene una relación cercana y de mutuo reconocimiento con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Netanyahu ha calificado públicamente a Kraft como un “campeón de Estados Unidos e Israel” y un amigo personal, habiendo coincidido en múltiples ocasiones durante visitas oficiales y eventos de alto perfil. Un hito destacado de esta cercanía ocurrió en 2019, cuando Kraft recibió en Jerusalén el prestigioso Premio Genesis —a menudo denominado el “Nobel judío”— en una ceremonia institucional donde compartió escenario y elogios con el mandatario israelí.

Asimismo, la red de influencia de Kraft suele implicar iniciativas de apoyo explícito a la narrativa oficial del Estado de Israel, incluyendo la financiación de campañas mediáticas a gran escala y la organización de delegaciones de deportistas de élite y figuras públicas al país. Dada su posición como propietario de estadios y su historial de activismo político en favor de los intereses gubernamentales israelíes, su figura suele gravitar en espacios donde se cruzan el entretenimiento corporativo, la presión empresarial y la defensa de la política exterior de Israel.

Lo que dijo Macklemore en sus conciertos

Durante sus presentaciones como telonero de Ed Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (el 4 y el 5 de septiembre), Macklemore pronunció discursos de solidaridad con Palestina y interpretó su tema de protesta Hind’s Hall.

[sub. español / inglés] MACKLEMORE - HIND'S HALL

El 4 de septiembre expresó ante la multitud que una de las razones principales por las que aceptó estar en la gira fue para pararse en escenarios masivos y pronunciar dos palabras muy importantes para él: “Free Palestine”. Explicó que quería que el mensaje fuera fuerte y claro para que la gente en Gaza y en la Cisjordania ocupada supiera que no se les ha olvidado. Además, proyectó imágenes sobre la crisis humanitaria en Gaza y aprovechó para criticar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

El 5 de septiembre volvió a abordar el tema y se dirigió directamente a los miembros de la comunidad judía presentes en el público, aclarando que sus declaraciones no constituían un ataque en su contra: “La crítica a Israel, la crítica al apartheid y estar en contra del genocidio de ninguna manera son una crítica hacia ustedes. Mi mensaje es por la paz, el amor y para que todos los seres humanos sean tratados con dignidad, respeto e igualdad”, afirmó.

El empresario Robert Kraft señaló, en un comunicado emitido este 14 de septiembre, que los estadios bajo su administración no “proporcionan una plataforma para el discurso de odio”, calificando las intervenciones de Macklemore como divisorias y supuestamente ofensivas para la comunidad judía. Argumentó que la expulsión del rapero de la gira no se debió a silenciar la empatía hacia el sufrimiento de los palestinos, sino a lo que calificó como una “historia más amplia de retórica e imaginería antisemita” por parte del músico, afirmando que su activismo cruzaba la línea y afectaba a la comunidad judía además de restar responsabilidad a Hamás.

Impacto en la industria musical

El caso ha reavivado el intenso debate global sobre la censura en los escenarios internacionales y el inmenso poder de los grupos sionistas, defensores del estado de Israel, sobre los músicos y artistas.

La controversia también ha desatado una intensa polarización en las redes sociales. El señalamiento principal —reforzado por las declaraciones del propio Macklemore— gira en torno a la postura de Sheeran de “no tomar bandos”. Una gran parte de los usuarios en internet argumenta que mantenerse neutral ante una crisis humanitaria o un genocidio equivale a respaldar al opresor. En redes sociales se han popularizado tendencias que cuestionan la ética comercial de los grandes conciertos masivos y acusan al artista británico de priorizar la recaudación económica y la comodidad de sus contratos discográficos y de estadios por encima de la libertad de expresión.

Por otro lado, la cantante Pink se vio envuelta en la polémica tras compartir en sus redes sociales, días atrás, una publicación de la organización StopAntisemitism que criticaba duramente la intervención de Macklemore en los conciertos. Esto generó una reacción negativa en cascada en su contra por parte de usuarios pro-palestinos. Posteriormente, Pink emitió una aclaración afirmando que su intención no era censurar el derecho a decir “Free Palestine“, sino que reaccionó específicamente ante cómo el rapero abordó a la comunidad judía en su discurso.