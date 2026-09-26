Rusia exigió en la ONU la liberación de Maduro y Cilia Flores, el fin del bloqueo a Cuba y un Estado para Palestina

En su intervención del sábado 26 de setiembre, en la 81 Asamblea de las Nacional Unidas, el canciller ruso Serguéi Lavrov, se refirió a la situación del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, secuestrados el pasado 3 de enero.

Texto: Telesur y EFE

“Occidente recurre cada vez más a la fuerza bruta, actuando de forma impredecible y arriesgada, poniendo en peligro las vidas y el bienestar de millones de personas o miles de millones de personas en nuestro planeta común” denunció desde el principio de su alocución.

Serguei Lavrov, canciller ruso, discurso en la 81° Asamblea General de la ONU, 26 septiembre 2026

Expuso como uno de los ejemplos la agresión militar estadunidense contra Venezuela, expresando: “A comienzos de este año, Estados Unidos, en violación de todas las normas, incluyendo las morales, invadió Venezuela capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, sometiéndolos a detención extrajudicial en una prisión estadounidense”.

Denunció la violación del derecho internacional, reclamando la pronta liberación de los detenidos ilegítimamente: “Esto a pesar de que el derecho internacional prescribe directamente el cumplimiento de las inmunidades de los altos funcionarios estatales. Insistimos y reclamamos la pronta liberación del dirigente venezolano y su esposa y reclamamos que no se vuelvan a repetir estos excesos en el futuro”.

Los pedidos de Rusia en la ONU

Lavrov, cuyo país ha sido durante años un estrecho aliado tanto de Venezuela como de Cuba, destacó que es necesario adoptar medidas para solventar la “desesperada situación humanitaria” en la isla y recordó que Cuba es objeto de “una presión sin precedentes por parte del vecino del norte”.

Por todo ello, llamó desde la tribuna de Naciones Unidas a “levantar el bloqueo marítimo a la Isla de la Libertad y todas las restricciones al comercio con Cuba, y excluir al país de la largamente odiosa lista de Estados que patrocinan el terrorismo”.

En cuanto al conflicto palestino, subrayó que Rusia “está convencida de que llegó la hora de solucionar el principal problema de Oriente Medio: garantizar un Estado al pueblo palestino sobre la base de las numerosas decisiones de la ONU”. Al mismo tiempo, admitió que no alberga esperanzas de unidad entre las distintas fuerzas palestinas y aseguró que Moscú aboga porque dichos grupos únicamente se planteen objetivos políticos.

Denunció que hace casi un año el Consejo de Seguridad, a propuesta de EE.UU., aprobó un plan de paz para Gaza, pero allí “siguen muriendo ancianos, mujeres y niños”.

Mientras, agregó, “la situación se deteriora en la orilla oeste del río Jordan, donde Israel amplía su actividad colonizadora”. Añadió: “Si seguimos así, fundar un Estado palestino será imposible, ya que simplemente no habrá sitio para ello. Entonces, la seguridad de Israel estará siempre bajo amenaza”, aseveró.

Ucrania

En cuanto a Ucrania, insistió en que Rusia lucha en el país vecino “por la verdad y la justicia” y que “los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán y las amenazas a la seguridad de Rusia serán eliminadas y la vida civil se restablecerá”.

A su vez, acusó a Europa de “hacer todo lo posible para obstaculizar el arreglo pacífico y torpedear la posibilidad de negociaciones en las que hay muchos interesados, entre ellos, la Administración Trump”, dijo refiriéndose al Presidente de Estados Unidos.

El Presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró el viernes que los ataques de Kiev durante las recientes elecciones legislativas alejan una eventual reanudación de las negociaciones tripartitas, estancadas desde febrero.