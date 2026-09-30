Desde Venezuela participaron en acto por el Día Internacional de la Bandera Palestina

Este miércoles 30 de septiembre, decenas de integrantes de la Plataforma Internacional por la Solidaridad con Palestina participaron en un “Banderazo Mundial” en apoyo al pueblo palestino y rechazando el genocidio que Israel ejecuta contra su país.

Texto y fotos: Alba Ciudad (LBR)

Hindú Anderi, vocera de la organización, manifestó que buscan que el 30 de septiembre sea declarado Día Internacional de la Bandera Palestina, conmemorando el histórico día en el que el pabellón de dicho estado fue izado por primera vez en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York en 2015.

“Hoy, cuando la paz para nosotros es una prioridad, entendemos que ese día 30 de septiembre contribuye con la paz. Es el reconocimiento a la situación que vive el pueblo de Palestina desde hace 78 años, y en pocos días se cumplen 3 años de una etapa del genocidio mucho más cruel, que se ha llevado cientos de miles de vidas”, señaló Anderi.

“Le decimos una vez más a la comunidad internacional que no han hecho absolutamente nada, que la ONU ha sido una entelequia que no ha actuado en favor del pueblo de Venezuela, que Palestina sigue siendo una deuda para la política internacional de todos los países del planeta”.

“Con Israel nada, con Palestina todo. Nos oponemos y rechazamos cualquier tipo de acercamiento con los asesinos sionistas, que están ampliamente identificados, que son criminales y que asesinan a niños, mujeres, ancianos y personas de todo tipo, que asesinan por placer porque les gusta matar al pueblo palestino”, explicó.