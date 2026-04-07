Presidenta encargada se reunió con líderes religiosos del país en el marco del Programa de Convivencia y Paz

La Presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a las comunidades de fe para trabajar en la erradicación de posturas extremas. Así lo expresó durante un encuentro con distintos líderes de comunidades religiosas, realizado en el Palacio de Miraflores, en Caracas, que busca fortalecer los mecanismos de paz y convivencia nacional.



Texto: Mippci, Prensa Presidencial, Alba Ciudad / Fotos: Prensa Presidencial

La reunión contó con la participación de representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana, la Iglesia Anglicana, el Foro Cívico, la Liga del Mundo Islámico y el Consejo Evangélico, entre otros sectores, quienes sumaron esfuerzos para profundizar el diálogo social. La jefa de Estado encargada destacó que encontrar un punto de unión entre el Programa por la Paz y la Convivencia Democrática y el Foro Interreligioso es fundamental para avanzar hacia una sociedad más reconciliada y orientada al encuentro.

Delcy Rodríguez realiza reunión con líderes religiosos para el Programa por la Paz y la Convivencia

“Yo pido al Foro Interreligioso colaboración, cooperación, ayuda a curar expresiones de odio, a curar expresiones de intolerancia que nos llevaron a posturas extremas que justificaron que en nuestra patria cayeran misiles. Creo que hay mucho que sanar en nuestro país”. Enfatizó que la paz y la tranquilidad política son activos que deben protegerse frente a cualquier forma de rechazo a la diversidad.

En el transcurso de la actividad, se planteó la necesidad de consolidar una agenda de cooperación que permita contrarrestar los efectos de las sanciones o medidas coercitivas unilaterales, integrando la labor social de las iglesias con los programas del Estado para optimizar la atención en áreas críticas como salud, educación y alimentación.

Bajo esta premisa, se ratificó que la unidad nacional y el trabajo conjunto entre el Gobierno Bolivariano y el Foro Interreligioso son claves para potenciar la atención en los territorios. Esta alianza estratégica busca sanar heridas sociales y priorizar el bienestar de los sectores más vulnerables, enfocándose en la construcción de una sociedad plural enfocada en la fe y en superar las dificultades impuestas por el bloqueo económico.

Durante la jornada, Rodríguez enfatizó: “No podemos aupar la intolerancia a la diversidad, porque la intolerancia tiene un basamento de rechazo al distinto, al que piensa distinto a mí, al que tiene una fe distinta a la mía, ese es el germen de la intolerancia”. Reafirmó que el Foro Interreligioso representa un espacio de neutralidad política destinado a la unión de todos los venezolanos bajo una visión de país plural.

Seguimiento a la Ley de Amnistía

La Jefa de Estado pidió que los líderes de distintas religiones hagan seguimiento al proceso de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, y por la cual más de 8.000 personas han recibido libertades plenas, según datos del Parlamento. “No hay nada que ocultar, todo lo contrario, ojalá se puedan incorporar, ver el proceso, ver quiénes se han beneficiado, ver quiénes no pueden ser beneficiados”, expresó Rodríguez.

También manifestó que “hay gente que fueron beneficiadas por la ley de amnistía y están planificando el conflicto». En este sentido, resaltó que el Foro Interreligioso debe ser un espacio blindado contra intereses partidistas para enfocarse en la sanación de expresiones de odio y la atención de los sectores más vulnerables. “Yo veo en el foro interreligioso un espacio por excelencia, donde no tenga cabida posturas políticas, sino que estemos todos sumados a atender a Venezuela como un solo país, como un país plural que somos”, manifestó Rodríguez.

Al definir su visión sobre la gestión pública y el compromiso con el pueblo venezolano, la presidenta encargada enfatizó: “Mi fe particular, personal, es que las posiciones y las responsabilidades de poder no son para el poder, son para el servicio”. Bajo esta premisa, instó a su gabinete ministerial a mantener las instituciones abiertas y volcadas a la atención de las necesidades sociales de toda la población.

Libertad religiosa

Por otro lado, Rodríguez señaló que “en Venezuela hay libertad de culto, libertad de religión y el pueblo venezolano es un pueblo profundamente de fe y esa fe se expresa en distintas iglesias, sinagogas o mezquitas”. Asimismo, hizo un llamado a que esta unión permita que los sectores más vulnerables sientan un acompañamiento real basado en el servicio y la sanación social.

Subrayó la naturaleza inclusiva del país al afirmar: “Mi mensaje a la comunidad judía siempre ha sido el mismo: en Venezuela no hay posiciones antisemitas, no la hay”. Manifestó su aspiración de que Venezuela se convierta en un «santuario» de convivencia donde el servicio a los más necesitados prevalezca sobre cualquier interés partidista.

La Jefa de Estado anunció que todas las propuestas presentadas por los líderes religiosos serán instrumentalizadas y articuladas de inmediato a través de la Secretaría del Programa para fortalecer la protección social y el derecho a la labor social en el territorio.