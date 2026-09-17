Conatel ordena habilitación de acceso a medios de comunicación digitales

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La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el restablecimiento del acceso a diversos portales informativos nacionales e internacionales, según informó el organismo mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Texto: AVN

La institución notificó de manera técnica a las empresas proveedoras de servicios de internet que operan en el país para la habilitación de los dominios correspondientes en sus infraestructuras de red.

De acuerdo con el texto oficial, la disposición busca asegurar la disponibilidad directa de los espacios de difusión de noticias en la plataforma de telecomunicaciones nacional.

El ente regulador reafirmó su función de supervisión del espectro radioeléctrico para velar por el acceso adecuado a los servicios de información y comunicación en el territorio venezolano.

La decisión fue tomada horas después de que el Programa por la Paz y la Convivencia propusiera al Ejecutivo Nacional la eliminación de restricciones a los dominios web de medios de comunicación nacionales e internacionales, con el objetivo central de “favorecer un ambiente de mayor y mejor comunicación, transparencia, diversidad y pluralismo”.

 

Eliminar restricciones a dominios de medios de comunicación propone el Programa para la Paz y la Convivencia al Ejecutivo

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