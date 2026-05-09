Presidenta encargada solicita transformación profunda del sistema judicial

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, propone una transformación profunda de las estructuras judiciales del país para garantizar la transparencia y la justicia. Durante el balance de los primeros 100 días del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz, la mandataria informa que solicitó formalmente al Tribunal Supremo de Justicia un reformateo organizativo.

Texto: Últimas Noticias

Esta medida busca depurar las instituciones y optimizar los procesos legales en concordancia con el nuevo ciclo político que vive la nación.

Delcy Rodríguez, Balance por 100 días del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz

El anuncio incluye la convocatoria a una gran consulta nacional para establecer un nuevo sistema de justicia penal en Venezuela. Rodríguez enfatiza que la participación de diversos sectores resulta vital para diseñar un marco jurídico que responda a las realidades actuales del pueblo.

Esta iniciativa surge como un paso necesario para consolidar la estabilidad institucional y asegurar que los mecanismos legales sirvan exclusivamente al propósito de la paz y el bienestar ciudadano.

Lucha contra la corrupción y defensa de la amnistía

La mandataria en funciones defiende la validez de la Ley de Amnistía, instrumento que beneficia a más de 9.000 personas como parte del esfuerzo por el reencuentro nacional. Sin embargo, denuncia con firmeza la existencia de irregularidades y actos de corrupción por parte de algunos funcionarios judiciales.

Rodríguez revela que posee información sobre jueces que intentan lucrarse con la aplicación de este beneficio legal, por lo cual exige acciones inmediatas y sanciones ejemplares contra los responsables.

«He pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía», asevera la presidenta encargada, subrayando que tales prácticas traicionan el espíritu de tolerancia del programa de convivencia. El Ejecutivo nacional ratifica que no permitirá que conductas individuales empañen una política de Estado diseñada para la sanación del tejido social. La denuncia pública funciona como una advertencia clara sobre la tolerancia cero frente al manejo indebido de los instrumentos de gracia.

Solicita al TSJ evaluar una doctrina sobre diversidad sexual y política

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una doctrina, que incluya la sexo diversidad y la política, como derecho humano fundamental. “Quiero pedirle a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una Doctrina sobre la Diversidad… Queremos ese aporte al país, a nuestro país”, precisó la mandataria encargada.

“Vamos a construir lo que significa un derecho fundamental que he entendido con mayor amplitud con el Programa por la Paz y la Convivencia Democrática, que es el derecho de ser diverso y eso lo aplico no solamente para la sexo diversidad, sino para la diversidad política”, puntualizó.

“No es fácil, requiere algo que… encontramos: Reconocimiento”, expresó sobre la experiencia de abrir el debate con confianza en esta etapa de reconciliación que vive Venezuela. Rodríguez también destacó que el programa es un pilar fundamental de la nueva Venezuela y reconoció el aporte de todos los sectores que se han incorporado.

Hacia un modelo penal de convivencia y paz

El nuevo sistema de justicia penal proyectado por el Gobierno bolivariano busca canalizar los delitos exceptuados en la amnistía a través de programas de reinserción y diálogo. La presidenta encargada explica que la violencia política requiere un tratamiento especializado que combine la firmeza legal con los principios de la convivencia democrática.

El objetivo central reside en evitar la impunidad mientras se ofrecen caminos reales para la reconciliación y el respeto a la Constitución.

Este proceso de reforma integral marca una hoja de ruta clara para el fortalecimiento del Poder Judicial en los próximos meses. Con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia y el impulso de la consulta popular, el Estado venezolano aspira a edificar una estructura penal más humana, eficiente y libre de vicios.

La gestión de Delcy Rodríguez reafirma así que la justicia constituye el pilar fundamental para sostener la paz duradera en toda la geografía nacional.

A la defensa de la Patria

La presidenta encargada también anunció que viajará en las próximas horas para defender los derechos de su país. Sin embargo, no precisó el destino ni qué derechos defenderá, no obstante, el viaje coincide con las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, donde Venezuela y Guyana expresan sus argumentos sobre la disputa por el Esequibo.

«A mí me toca viajar en las próximas horas a defender a nuestra patria, y cuando he tenido que hacerlo, ustedes no saben el orgullo que me da, el orgullo profundo de defender los derechos irrenunciables de Venezuela, defenderlos sin descanso, porque es honrar nuestra historia», expresó Rodríguez.