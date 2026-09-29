Emisora Oyeven 106.9 FM anuncia lanzamiento de la Cátedra Libre Latinoamericana de Radio

Desde la Escuela Latinoamericana de Medicina “Salvador Allende” (ELAM) en Caracas, este 29 de septiembre se realizó el lanzamiento de la Cátedra Libre Latinoamericana de Radio, gracias a la articulación entre la emisora alternativa Oyeven 106,9 FM junto al Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente (CEPAP) de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) y el Centro Internacional Miranda (CIM).

Texto y fotos: Oriana Chirinos

En el evento, se dio a conocer que este programa es una unidad académica de investigación, documentación, formación y producción universitaria, que funcionará conjuntamente con la estación de radio alternativa y señal abierta Oyeven 106.9 FM como eje matriz.

Asimismo, la cátedra impulsará planes de promoción, formación, sistematización e investigación centrados en la lectura crítica de medios, además de la construcción de discursos y narrativas sonoras. Estas iniciativas se desarrollarán en espacios alternativos y comunitarios, en el seno de comunidades organizadas, así como en el ámbito de profesionales comprometidos con la transformación democrática, participativa, protagónica y corresponsable.

Por su parte, la coordinadora general de la cátedra, Anabel Díaz Aché, resaltó la importancia de dicho programa de estudios, enfatizando el derecho de los ciudadanos a la expresión, sin olvidar que, para ello, es necesario “contar con las habilidades y destrezas necesarias para que esa expresión del pueblo sea clara, sencilla, eficiente, eficaz y cumpla el cometido.”

Con respecto al papel fundamental de la radio en la comunicación, Díaz Aché expresó cómo la radio “ha permitido levantar la voz en los momentos donde más nos han tratado de silenciar”.

El director de Oyeven, Francisco Tovar, reflexionó sobre la necesidad de un espacio de formación, luego de 14 años de funcionamiento, afirmando que “solo el pueblo organizado con medios de comunicación salva al pueblo.”

El periodista, investigador y Premio Nacional de Periodismo 2026, Clodovaldo Hernández, asistió al lanzamiento como invitado especial, aprovechando la oportunidad para recalcar cómo la radio “ha tenido la capacidad para sobrevivir sin perder tanto de su esencia como sí le ha ocurrido con los medios impresos”, a propósito del declive de las publicaciones impresas de toda índole. Por ello, Hernández instó a continuar con el desarrollo en materia radiofónica de señal abierta y, al mismo tiempo, avanzar en el aprendizaje de nuevas tecnologías para la radio.

Por último, Anyellica Miró, licenciada en Pedagogías Alternativas y Educomunicación Popular y Liberadora, rescató la relación entre la educación y la comunicación y, a su vez, con la tecnología, área controversial debido a la gran cantidad de tiempo comprobada que pueden pasar las personas inmersas en las redes sociales.

Finalmente, se dio a conocer la optimización de la página web de la emisora www.oyeven.com.ve la cual funciona como un complemento sustancial a la actividad del medio de comunicación. Para más información sobre la cátedra, inscripciones y clases, visita su portal web o perfil de Instagram @oyeven_radio.