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La jornada reúne a diversos sectores de la vida nacional para validar una política de Estado que prioriza la armonía ciudadana como motor del desarrollo. La gestión de estos tres meses arroja resultados positivos en la construcción de una cultura basada en el respeto y la pluralidad.

Delcy Rodríguez, Balance por 100 días del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz

La mandataria subraya que el programa funciona como una respuesta firme y constitucional para proteger la soberanía a través de la palabra. Este balance permite ajustar las estrategias que buscan sanar el tejido social y garantizar que la resolución pacífica de conflictos sea la norma en todo el territorio venezolano.

Hitos alcanzados en la ruta por la estabilidad y la paz

El balance de los primeros 100 días destaca tres pilares fundamentales que transforman la dinámica política del país. En primer lugar, la instalación de Mesas Territoriales permite que el diálogo llegue directamente a las comunidades, descentralizando la toma de decisiones y escuchando las necesidades locales.

Este despliegue garantiza que la convivencia democrática no sea solo un concepto teórico, sino una práctica cotidiana en cada parroquia.

Por otro lado, el fortalecimiento institucional y la promoción de la tolerancia registran avances significativos en la administración pública. El programa logra integrar a distintos actores sociales bajo el objetivo común de preservar la justicia y el diálogo permanente.

Estas acciones demuestran la capacidad del Estado para fomentar el respeto a la diversidad política, elevando la ética ciudadana por encima de las confrontaciones estériles.

Una política de Estado proyectada hacia el futuro

La consolidación de este plan de 100 días marca el inicio de una etapa superior en la política interna de la Nación. La presidenta encargada enfatiza que el éxito de esta iniciativa bandera reside en su apego estricto a la Constitución y en la participación protagónica del pueblo.

Los ejes de paz y justicia se mantienen como las premisas transversales que guiarán las siguientes fases del proyecto gubernamental.

Venezuela apuesta por un modelo de convivencia que sirve de ejemplo ante los desafíos regionales actuales. El programa por la Convivencia Democrática y la Paz se reafirma como una herramienta esencial para la estabilidad a largo plazo.

Con estos resultados, el Gobierno Bolivariano proyecta un horizonte de esperanza donde el entendimiento mutuo y la defensa de la patria constituyen la base de la unión nacional.