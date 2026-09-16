Ministerio Público ordena eliminar de sus redes sociales cualquier publicación que vulnere presunción de inocencia

El Fiscal General de la República, Larry Davoe, anunció haber ordenado a la Dirección de Relaciones Institucionales de la institución que dirige, “eliminar de todas las redes sociales oficiales del Ministerio Público las publicaciones en las que se exponga la imagen de personas privadas de libertad o se les señale directamente como responsables de la comisión de delitos, sin que exista condena penal en su contra”.

La medida surge en estricto apego a los marcos constitucionales, enfatizando que “toda persona es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario”. En el comunicado, se destacó que este principio de presunción de inocencia “no es una formalidad, es un derecho constitucional que el Ministerio Público está obligado a garantizar”.

La institución reafirmó su compromiso institucional de velar por una «justicia transparente, objetiva y apegada al debido proceso, donde la dignidad de la persona sea siempre preservada».