Gobierno nacional garantiza atención de órtesis y prótesis a víctimas del doble sismo

La presidenta Delcy Rodríguez informó que el Gobierno nacional mantiene la atención prioritaria a la población que requiere asistencia en órtesis y prótesis mediante el censo de solicitudes registrado en todo el país. “A través del 1×10 del Buen Gobierno tenemos un censo de los casos y van a ser atendidos en los próximos meses con gran celeridad”.



Texto: VTV

Las declaraciones las dio durante la entrega rehabilitada del laboratorio de órtesis y prótesis «Profesor Lenín Molina Peñaloza», donde destacó: “Estamos atendiendo a las víctimas del doble sismo en la recuperación de sus miembros y la reactivación de este laboratorio permitirá que nosotros sigamos apoyando al pueblo venezolano”.

Rehabilitan laboratorio de órtesis y prótesis Dr. Lenin Molina Peñaloza (+Delcy Rodríguez)

El proyecto contempla la incorporación de tecnología biónica para personas que sufrieron la pérdida de extremidades, cuya primera fase abarcará la recuperación de miembros superiores, mientras que la etapa posterior se enfocará en los miembros inferiores.

«Tenemos contemplado con esta empresa kawatek de Japón, alianzas que permitan esa transferencia tecnológica y de conocimiento», afirmó la jefa de Estado.

Educación garantizada

En el área educativa y de salud pública señaló: “Hemos garantizado el cupo a los bachilleres que se graduaron en el periodo 2025/2026”. Ante la alta demanda de solicitudes para la carrera de Medicina.

“Yo llamo a cooperación a las facultades de las universidades de medicina del país para atender a todos los casos que ya fueron asignados y que podamos garantizar la educación a nuestros jóvenes”, resaltó.

Por último, hizo referencia al acuerdo firmado recientemente con Surinam para recibir a estudiantes de esa nación y de otras partes del Caribe en la Escuela Latinoamericana de Salud (ELAM). “Mientras más médicos formemos más médicos para acceder a la salud del pueblo venezolano y de los pueblos del Caribe”.