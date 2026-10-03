Ejecutivo y BID afinan financiamiento para actividad económica nacional que cierra en 6,5% al tercer trimestre

Durante la apertura de la jornada de trabajo con la delegación del BID Invest en el seno del Consejo Nacional de Economía, la presidenta Delcy Rodríguez, celebró el inicio de una nueva etapa de relacionamiento con el sistema financiero multilateral, orientada a destinar recursos e inversión para la infraestructura, los servicios públicos y la dinamización del aparato productivo nacional.

Texto: Últimas Noticias / Foto: Prensa Presidencial

Acompañada por representantes de las distintas cámaras empresariales, el equipo de gobierno y la comitiva del Banco Interamericano de Desarrollo encabezada por el gerente general de BID Invest, James Scriven, la mandataria afirmó que la reunión responde a una demanda histórica de los sectores productivos del país y anunció que según las proyecciones macroeconómicas del Banco Central de Venezuela, el país acumula 22 trimestres consecutivos de desempeño positivo, estimando un crecimiento del 6,5% para el tercer trimestre.

«Es un momento histórico. Venezuela atraviesa momentos históricos por estos días (…), y este encuentro con BID Invest nos va a permitir algo que desde el Consejo Nacional de Economía siempre ha sido un clamor de nuestros empresarios, de nuestros productores, de nuestros emprendedores, y es tener mecanismos de financiamiento para la actividad económica en Venezuela» , sostuvo Rodríguez.

Delcy Rodríguez se reúne con BID en el Consejo Nacional de Economía, 2 octubre 2026

Impulso al sector privado, la industria y la economía comunal

La jefa de Estado subrayó que las conversaciones avanzan tanto en el ámbito público como en el ámbito empresarial, destacando la necesidad de apalancar la capacidad instalada en los distintos sectores productivos e industriales del país.

«Yo considero muy importante el financiamiento para el sector privado, que el sector privado encuentre en esta nueva etapa de relacionamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo mecanismos para expandir su actividad» , enfatizó la presidenta, señalando además que estos esquemas deben impactar a todos los niveles: «Le hablaba de la economía comunitaria, de la economía comunal, de la economía del emprendimiento, que todos los sectores de la economía en sus distintos niveles puedan sentir lo que es acceder a estos mecanismos de financiamiento», subrayó.

La presidenta Rodríguez enmarcó esta visita en el conjunto de reuniones sostenidas con organismos internacionales durante su reciente agenda de trabajo en Nueva York, orientadas al apalancamiento de proyectos estructurantes y la estabilización de los servicios básicos, con especial foco en el sector eléctrico.

«Toda esta agenda que hemos venido desarrollando con el sistema financiero multilateral (…) es para el desarrollo, para inversión y financiamiento en infraestructura, en servicios. Ustedes saben que estamos en un proceso de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones muy distintas, porque ya podemos acceder a proveedores de repuestos, ya podemos acceder a tecnología» , explicó.

«Me dijo James que el Banco Interamericano tiene una agenda que es Venezuela, segunda Venezuela y tercera Venezuela, y nosotros decimos que tenemos una agenda que es futuro de Venezuela, el desarrollo de Venezuela, para que se traduzca en la felicidad de nuestra gente» , agregó Rodríguez.

Al término de su intervención, la presidenta Delcy insistió en el llamado a la articulación nacional sin exclusiones: «No hay espacio para la mezquindad. Hay espacio para todos y todas las venezolanas que nos enrumbe al crecimiento económico y a la felicidad social de nuestro pueblo» , concluyó.