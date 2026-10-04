Inaugurado terminal temporal de desembarque nacional en Aeropuerto Internacional de Maiquetía

 • 0 Comentarios

La Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo la inauguración del nuevo terminal temporal de desembarque nacional en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira. Durante el acto oficial, la funcionaria destacó que la ampliación y dinamización del transporte aéreo responde a la urgente necesidad de expandir la capacidad operacional del país para garantizar una movilidad fluida, tanto de pasajeros nacionales como internacionales.

Texto: CiudadCCS / Fotos: Prensa Presidencial

El incremento de aerolíneas y la apertura de nuevas rutas aéreas hacia el territorio nacional, se consolidan como un mecanismo clave para potenciar el turismo local, incentivar la atracción de capitales extranjeros y posicionar positivamente la imagen de la nación en el ámbito internacional. Según afirmó la alta representante gubernamental, este fortalecimiento en la infraestructura aeroportuaria busca reimpulsar el sector turístico, como uno de los motores estratégicos centrales para el desarrollo socioeconómico global del país.

Delcy Rodríguez inaugura terminal temporal de desembarque en Aeropuerto Internacional Maiquetía
Ver este vídeo en YouTube.

Finalmente, Rodríguez enfatizó que el restablecimiento de las interconexiones aéreas representa la noticia positiva de progreso y prosperidad que la población venezolana espera, para consolidar la senda de recuperación económica con estas nuevas instalaciones operativas en el principal aeropuerto del país, el Ejecutivo nacional pretende proyectar una señal clara de avance y dinamismo hacia el resto de la comunidad internacional.

 

 

Ejecutivo y BID afinan financiamiento para actividad económica nacional que cierra en 6,5% al tercer trimestre

octubre 3, 2026

Delcy Rodríguez solicitó a la Asamblea Nacional reforma de Ley contra el Odio: Fue mal aplicada y "hubo un uso muy abusivo"

septiembre 30, 2026

Delcy Rodríguez entregó 181 nuevas viviendas a familias afectadas por el doblete sísmico de junio

septiembre 28, 2026

Discurso de Delcy Rodríguez desde la ONU: Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables

septiembre 23, 2026

Delcy Rodríguez y Donald Trump se reunieron en Nueva York

septiembre 22, 2026

Delcy Rodríguez y el secretario general de la ONU se reunieron este lunes

septiembre 21, 2026

La Presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con la directora gerente del FMI en Nueva York

septiembre 21, 2026

Jefa de Estado venezolana se reunió en Nueva York con el presidente del Banco Mundial

septiembre 21, 2026

Delcy Rodríguez llega a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU

septiembre 21, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios