Inaugurado terminal temporal de desembarque nacional en Aeropuerto Internacional de Maiquetía

La Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo la inauguración del nuevo terminal temporal de desembarque nacional en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, ubicado en el estado La Guaira. Durante el acto oficial, la funcionaria destacó que la ampliación y dinamización del transporte aéreo responde a la urgente necesidad de expandir la capacidad operacional del país para garantizar una movilidad fluida, tanto de pasajeros nacionales como internacionales.



Texto: CiudadCCS / Fotos: Prensa Presidencial

El incremento de aerolíneas y la apertura de nuevas rutas aéreas hacia el territorio nacional, se consolidan como un mecanismo clave para potenciar el turismo local, incentivar la atracción de capitales extranjeros y posicionar positivamente la imagen de la nación en el ámbito internacional. Según afirmó la alta representante gubernamental, este fortalecimiento en la infraestructura aeroportuaria busca reimpulsar el sector turístico, como uno de los motores estratégicos centrales para el desarrollo socioeconómico global del país.

Delcy Rodríguez inaugura terminal temporal de desembarque en Aeropuerto Internacional Maiquetía

Finalmente, Rodríguez enfatizó que el restablecimiento de las interconexiones aéreas representa la noticia positiva de progreso y prosperidad que la población venezolana espera, para consolidar la senda de recuperación económica con estas nuevas instalaciones operativas en el principal aeropuerto del país, el Ejecutivo nacional pretende proyectar una señal clara de avance y dinamismo hacia el resto de la comunidad internacional.