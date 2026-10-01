Comisión Presidencial avanza a la segunda y tercera fase de inspección de edificaciones tras sismos

El presidente de la Comisión Presidencial para la Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, indicó que la segunda y la tercera fase de las inspecciones técnicas de edificaciones se encuentran en plena ejecución tras concluir la primera etapa, que abarcó un total de 65.791 revisiones entre edificios y viviendas a escala nacional.

Texto: Últimas Noticias

Garcés explicó que la primera etapa ya culminó, aunque aún se atienden solicitudes puntuales, y detalló que las estructuras clasificadas con etiquetas amarillas y rojas son sometidas a revisiones profundas.

«Esas estructuras en color amarillo y en color rojo están siendo inspeccionadas otra vez, con mucho más nivel de detalle, en el cual se hace un levantamiento completo de la infraestructura, se detalla exactamente dónde están los daños, se levantan algunos espesores y con eso es el insumo para la fase 3, que es para la generación del proyecto que después va a la fase de reparación», explicó Garcés en una entrevista en VTV y además aclaró que «no existe etiqueta negra».

Con respecto a la primera fase, destacó que participaron «poco más de 3.900 inspectores que se formaron para hacer estas inspecciones», aprovechando el talento de profesionales de todo el país y de carácter internacional para procesar la información en poco más de dos meses.

Lineamientos técnicos para la reconstrucción

Asimismo, señaló que en esta nueva etapa la Comisión estableció normativas específicas para los trabajos de recuperación que deben cumplir tanto los organismos públicos como el sector privado.

En ese sentido, el presidente de la instancia destacó la creación de cuatro manuales especializados que norman los procedimientos de intervención, los cuales se detallan a continuación:

Manual de lineamientos técnicos para el apuntalamiento de la infraestructura en función del daño que presenta. Manual para la reparación de daños de mampostería, especificando procedimientos según el grosor de las grietas. Manual para reparaciones estructurales en elementos de concreto armado con daños leves y moderados, abarcando columnas, vigas y muros. Manual de lineamientos para la reparación de estructuras con concreto armado con daños severos, indicando cómo se restituyen columnas y vigas.

Control digital y nueva normativa

Garcés aprovechó la oportunidad para recalcar que las intervenciones en las edificaciones afectadas deben ser notificadas y supervisadas formalmente por las autoridades competentes; además, se deben apegar a los manuales de lineamientos previamente explicados.

«Toda reparación debe ser reportada a la comisión presencial a través del módulo de habitable, que es la app (…); además, cuando esa infraestructura va a ser reparada, hay otro módulo donde incorpora la reparación y el seguimiento (…). Todos los que van a ser reparados deben tener unos proyectos y seguimiento y deben tener una comunicación a través de la Alcaldía y a través de la Comisión», apuntó.

De igual manera, el representante de la comisión informó que los sismos recientes han motivado debates técnicos para actualizar la normativa de emergencia de infraestructura en el estado La Guaira y extensiva a todo el territorio nacional.