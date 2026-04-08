“Desde el vagón”: un poemario que recorre el Metro de Caracas, estación por estación

Este miércoles en el noticiero Cultura Al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, la periodista Angie Vélez, conversó vía telefónica con la poeta y escritora María José Escobar (cuyo nombre artístico es Mariajosé Escobar) , quien presentó su más reciente libro “Desde el vagón”. La cita es este viernes en la Gran Pulpería del Libro Venezolano, en el boulevard de Sabana Grande.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez / Fotos: Redes Sociales

Escucha la entrevist aquí:

El poemario, que obtuvo una mención honorífica en el Premio Fernando Casillas en 2022, fue publicado inicialmente por Fundarte en 2024 como parte de la colección Cuadernos de Difusión . Posteriormente, a finales de 2025, apareció una nueva edición en México por la editorial Verso de Fierro (también registrada como Verso Destierro) .

Un libro escrito en el vagón

El título “Desde el vagón” no es una metáfora vacía: el libro fue escrito literalmente en el Metro de Caracas. Como explicó la autora durante la entrevista, cada una de las estaciones del sistema tiene un poema, recorriendo las cuatro líneas del subterráneo caraqueño.

>”Van a tener las cuatro líneas: Estación Plaza Venezuela, Pro Patria, Palo Verde, todas las estaciones que actualmente tiene el metro”, detalló Escobar.

La obra ha sido descrita por sus prologuistas como un “catálogo bestiario” y un “documento historiográfico” que captura la vida cotidiana de los usuarios del metro . En sus páginas desfilan vendedores ambulantes, músicos callejeros, evangélicos, suicidas, enamorados que pelean, estudiantes, oficinistas agobiados por el calor y todo ese universo humano que se cruza en los vagones .

Una edición con sello artístico

La edición mexicana del libro tiene un valor sentimental especial para la poeta. Incluye una ilustración del reconocido poeta y artista plástico Juan Antonio Calzadilla, quien en vida —tras leer el poemario inédito— ofreció generosamente su trabajo para esta publicación.

“Él mismo en vida, cuando leyó el poemario inédito, me lo ofreció para este filme. Por eso es una edición muy especial, porque de alguna manera rinde un homenaje a quien fuera mi maestro” , expresó Escobar.

La estación que marcó la escritura

Consultada sobre cuál estación del metro marcó más la escritura del poemario, la autora no dudó:

“Creo que fue la estación Parque Central, porque en el momento en que estaba escribiendo este libro, era mi estación, vivía en Parque Central. Todo el ambiente cultural, urbano, rápido de esta estación está muy presente en el libro”.

La estación Parque Central del Metro de Caracas, inaugurada en 2006, se ubica en la avenida Lecuna dentro del Complejo Urbanístico Parque Central . Este complejo es uno de los referentes arquitectónicos más importantes de Caracas y alberga, entre otros espacios culturales, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de los Niños y el Teatro Teresa Carreño .

Antonio Trujillo: el presentador de lujo

El poeta encargado de presentar el libro es Antonio Trujillo, figura central de la poesía venezolana contemporánea. Trujillo nació en San Antonio de los Altos, estado Miranda, en 1954, y al igual que María José Escobar —quien se crio en esa misma localidad— comparte el orgullo de ser “sanantoñero” .

La trayectoria de Antonio Trujillo es extensa: es artesano, poeta, Cronista Oficial del Municipio Los Salias, director-fundador de la revista literaria Trapos y Helechos y actual Director de la Revista Nacional de Cultura . Ha publicado más de una decena de poemarios y ha recibido, entre otros galardones, el Premio Municipal de Poesía del Municipio Guaicaipuro (1990), el Premio Municipal de Literatura del Municipio Libertador (2003) y el Premio Nacional de Literatura Stefanía Mosca (2012) .

“Antonio ha sido un gran amigo, una influencia importante… va a estar explicando un poco acerca de la ciudad y cómo la ciudad está reflejada en este libro” , comentó Escobar sobre su presentador.

La cita: este viernes en la Gran Pulpería

La presentación de “Desde el vagón” se realizará el viernes a las 5:30 de la tarde en la Gran Pulpería del Libro Venezolano. Este emblemático espacio, fundado por el historiador y librero Rafael Ramón Castellanos (1931-2019), es considerado una de las librerías de viejo más grandes del mundo y un verdadero templo de la memoria bibliográfica del país .

Originalmente ubicada en el Pasaje Zingg, la Pulpería se mudó en 1999 al boulevard de Sabana Grande, específicamente diagonal a la Embajada de Francia . Para llegar en metro —lo cual resulta especialmente pertinente para un libro sobre el subterráneo— los asistentes deben bajarse en la estación Sabana Grande, caminar una cuadra por el boulevard y subir por el Palacio del Blumen hacia el final de la calle.

La autora estará ofreciendo ejemplares para la venta y para firmar.

Contacto y redes sociales

Quienes deseen adquirir el libro o conocer más sobre el trabajo de María José Escobar pueden seguirla en Instagram como @marijofito_escobarje. Por allí atiende mensajes directos para coordinar envíos dentro de Caracas y a nivel nacional.

Ficha del evento:

– Qué: Presentación del poemario “Desde el vagón” de Mariajosé Escobar

– Presentador: Antonio Trujillo

– Cuándo: Viernes, 5:30 p.m.

– Dónde: Gran Pulpería del Libro Venezolano, boulevard de Sabana Grande (diagonal a la Embajada de Francia)

– Cómo llegar: Estación Sabana Grande del Metro de Caracas