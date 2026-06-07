Rindieron homenaje a Federico García Lorca en Librerías del Sur de San Felipe con recital de poesía

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Escritores, poetas y estudiantes rindieron homenaje este viernes 5 de junio al dramaturgo español Federico García Lorca en la sede de la Librería del Sur en San Felipe, estado Yacacuy. Durante el encuentro, se recitaron poemas y leyeron algunos extractos de la vida y obras más icónicas del escritor andaluz, conmemorando los 128 años de su natalicio.

Texto y foto: Gabinete de Cultura de Yaracuy

Oriana Guillory, encargada de Librerías del Sur, ente adscrito al Ministerio del poder Popular para la Cultura, manifestó que este homenaje es parte de las actividades mensuales que ejecuta conjuntamente con la Red de Arte. En el evento participaron los poetas Diego Navarro, Dixon Rojas y Lucas de Juana, del municipio Bruzual, quienes recitaron los poemas y versos versionados en guitarra.

García a Lorca nació en la localidad de Fuente Vaqueros, en la ciudad de Granada, el 5 de junio de 1898; y murió fusilado por el ejército franquista en algún lugar del camino entre Víznar y Alfacar, provincia de Granada, un 18 de agosto de 1936. Hasta la fecha se desconoce donde fue enterrado su cuerpo.

Fue un poeta, prosista, dramaturgo y director teatral español, alcanzó reconocimiento internacional como miembro emblemático de la generación del 27, un grupo compuesto principalmente por poetas que introdujeron los postulados de movimientos europeos como el simbolismo, el futurismo o el surrealismo en la literatura española.

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