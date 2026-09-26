Gobierno Nacional y exdiputados del 2015 culminan segundo ciclo de diálogo con diversos acuerdos

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció oficialmente al país la culminación del segundo ciclo de conversaciones entre la delegación del Gobierno Nacional y exdiputados de la Asamblea Nacional de 2015, tras completar una intensa agenda de trabajo enfocada en la paz y la estabilidad institucional.

Texto: VTV

Durante esta fase de trabajo, Rodríguez indicó que se desarrollaron siete sesiones en total, distribuidas en dos plenarias y cinco mesas técnicas, bajo una metodología estructurada en dos áreas de abordaje especial. La primera enfocada en la libertad de expresión, pensamiento plural y derecho a la información.

En ese sentido, explicó que en esta mesa de trabajo se acordó acompañar el anuncio realizado por el Gobierno Nacional de continuar y ampliar el levantamiento de medidas administrativas a portales de noticias, páginas web y medios electrónicos.

Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera dan declaraciones tras segundo ciclo de reuniones gobierno-AN2015

Asimismo, Rodríguez indicó que se hará un llamado a todos los actores de los sectores público y privado para que contribuyan, desde sus respectivos espacios, a la convivencia democrática, la paz y la unión nacional. Igualmente, explicó que impulsarán una agenda de discusión sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional que contemple la revisión de los instrumentos legales que lo requieran.

Poder Judicial

Por su parte, la exdiputada Dinorah Figuera, indicó que en la segunda mesa, enfocada en el fortalecimiento de la democracia y poder judicial, se acordó la conformación del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Este órgano quedó integrado por los juristas Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernadoni Govea.

Además, detalló que en la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se avanzará en la designación de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, así como publicar el cronograma del procedimiento correspondiente.

Finalmente, Figuera enfatizó que continuará el análisis y revisión de instrumentos legislativos necesarios para la transformación del Sistema de Justicia.