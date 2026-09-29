Ministro de Energía Eléctrica y Presidente de Corpoelec emiten mensaje a la nación detallando trabajos para solucionar problemas eléctricos

El Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela, Rolando Alcalá, y el presidente de Corpoelec, Juan Fernández, emitieron un mensaje especial este martes en torno a los problemas del sistema eléctrico, que afectan a los habitantes del país y, en particular, a los residentes de numerosas ciudades del interior, ante la combinación de factores como el aumento de las temperaturas, varios años de sanciones y los efectos de los terremotos del 24 de junio.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

El ministro Alcalá informó sobre la incorporación de 1.300 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en los próximos meses, con el objetivo de garantizar mayor estabilidad, continuidad y reducir las interrupciones en el servicio para todos los usuarios del país.

Mensaje especial del Ministro de Energía Eléctrica ante la crisis en el sector, 29 septiembre 2026

“Es importante mencionar la puesta en funcionamiento en los próximos días de la unidad 6 de Planta Centro. Esta planta generadora va a aportar 600 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional, que permitirá su estabilidad en la región central y centro occidental del país”, explicó.

“Adicionalmente, vamos a incorporar siete unidades en el estado Zulia con un aporte de más de 500 megavatios para este estado y otras unidades a nivel nacional, que en un total suman 1.300 megavatios en este último trimestre del 2026, que servirán para la estabilidad, más continuidad y menos interrupciones en el servicio de energía eléctrica para todos los usuarios a nivel nacional”.

Fernández detalló importantes obras a nivel de transmisión, como la incorporación de un nuevo autotransformador 400-230, cuyos equipos llegaron recientemente del exterior y están en plena instalación. Estarán listos a finales de noviembre y permitirá una evacuación óptima del complejo PlantaCentro y TermoCarabobo al resto de la región.

La subestación Portuguesa permitirá un óptimo flujo de potencia hacia Portuguesa, Barinas y la región andina, para reducir el impacto de la administración de carga a la población.

También se ejecutan diariamente los planes de mantenimiento rutinario, incluyendo reemplazo de aisladores, mantenimiento de corredires de servicio, mantenimiento de estructuras, sustitución de equipos de potencia y de protección en las subestaciones. También se ejecuta un plan de uso de energías alternativas, en el Parque Solar de Machango, que está en fase de procura para su puesta en servicio el próximo año, explicó Fernández.

Fernández advirtió que los desafíos operativos se ven incrementados por factores ambientales y económicos externos. “Nosotros hemos estado en las últimas semanas un aumento significativo en la demanda eléctrica producto de las condiciones climáticas que hemos experimentado en el país”.

Acceso a repuestos y nuevas unidades de generación

Durante su intervención, Alcalá precisó que “a diferencia de años anteriores, tenemos que destacar que este año tenemos acceso directo a repuestos y piezas originales de los principales fabricantes del mundo”.

El ministro también ratificó que el Gobierno ha consolidado alianzas estratégicas con empresas internacionales de primer nivel para potenciar la infraestructura operativa.

Con Eurobras se está trabajando en la reactivación de las máquinas 17, 18 y 20 de la Central Hidroeléctrica del Guri.

Con Impsa se están laborando en los proyectos en los complejos hidroeléctricos de Tocoma y Macagua.

Con General Electric, Siemens y otras marcas internacionales trabajan en conjunto para el suministro de piezas y tecnologías originales, así como repotenciando los sistemas termoeléctricos de transmisión, generación y distribución.

Alcalá señaló que la nueva Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico Nacional permitirá la integración del sector público y privado en la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica, fomentando la competitividad, mejorando la eficiencia y atrayendo inversiones que fortalezcan la infraestructura eléctrica, beneficiando a los consumidores con un acceso más amplio a la energía.

Las autoridades reconocieron el apoyo del sector comercial e industrial, público y privado, en la autogeneración en estados afectados. También hicieron un llamado a la población al uso eficiente de la energía y usar sólo los equipos eléctricos que se necesiten. Hicieron un gran reconocimiento a los

Recuperación tras el terremoto y aumento de la demanda

Por su parte, el presidente de Corpoelec, Juan Fernández, expuso el impacto que generaron eventos externos recientes sobre la infraestructura y la velocidad de respuesta de la clase trabajadora.

“El terremoto del 24 de junio afectó y ralentizó los planes que llevamos en marcha. La teoría inmediata fue reforzar nuestros esfuerzos en atender los sectores más afectados; sin embargo, los resultados demuestran las mismas logísticas del estado La Guaira”, apuntó.

El directivo especificó los porcentajes de recuperación logrados en tiempo récord tras la emergencia en el Litoral Central. “A solo 3 días del evento logramos recuperar el 93% y en apenas 10 días logramos alcanzar cerca del 96% de la energía eléctrica servida en este estado”.

De igual manera, explicó que el fenómeno sí dejó daños considerables en otros puntos geográficos de la nación, específicamente en el estado Carabobo y otras regiones del país. “Se afectaron varias líneas de transmisión y se afectaron seriamente las líneas de transmisión y distribución del estado La Guaira. Nuestra fuerza trabajadora, en un esfuerzo combinado con el resto de las instituciones, logró restituir la energía eléctrica de La Guaira en apenas tres días, quedando después nosotros para la atención del resto de las anomalías a nivel nacional”, destacó.

Plan para enfrentar los desafíos

La presidenta Delcy Rodríguez se pronunció a través de sus redes sociales, para apoyar las acciones anunciadas por el ministro Alcalá y aseguró que “tenemos un plan claro para enfrentar los desafíos del Sistema Eléctrico Nacional y ya lo estamos ejecutando”.

Asimismo, la mandataria precisó que la manera de afrontar esta situación, es a través de la unión nacional, dejando de lado las diferencias.

“Con organización, coordinación y esfuerzo, avanzamos para superar esta situación. No puede haber espacio para la mezquindad en un problema que convoca a la unión nacional. ¡Venezuela unida surgirá!”, concluyó el mensaje de Rodríguez en su canal de Telegram.