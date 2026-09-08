Delcy Rodríguez: Cada taladro activado por acuerdos petroleros generará 200 empleos directos

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Durante la entrega del bulevar gastronómico en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó este martes el impacto positivo que tendrá la reactivación de la industria energética en la región.

Texto: Diario Vea

Citando datos recientes de Petróleos de Venezuela (PDVSA), señaló que la activación de cada taladro genera aproximadamente 200 empleos directos, lo que representa una fuente fundamental de trabajo para los estados que recibirán estas inversiones.

Delcy Rodríguez en el estado Anzoátegui, 8 de septiembre de 2026
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«Ayer el vicepresidente PDVSA daba unos datos muy importantes: por cada taladro se activan 200 empleos, 200 trabajadores. Esa creación de empleos, que va a haber para los estados que van a recibir la inversión, es muy importante», informó la presidenta Delcy Rodríguez.

Inversión con sentido social para el bienestar de todos

La Jefa de Estado indicó que el propósito central de los nuevos contratos petroleros y gasíferos suscritos es la reinversión social. «La riqueza que se derive de esos contratos va a ser para el pueblo venezolano: para mejorar los salarios, mejorar la salud, mejorar los hospitales, mejorar las escuelas, la educación de calidad», detalló.

Estos ingresos estarán destinados a mejorar los salarios, fortalecer el sistema de salud pública, equipar hospitales y garantizar una educación de calidad en todas las escuelas del país. Esta visión busca transformar la capacidad extractiva en bienestar directo para las familias.

Rodríguez destacó el compromiso del Gobierno nacional con la recuperación de la infraestructura vital y los servicios públicos, elementos esenciales para el desarrollo integral.

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