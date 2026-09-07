Más de 1.400 viviendas han sido rehabilitadas por el Plan Venezuela Renace tras terremotos

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La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este lunes 440 viviendas rehabilitadas en la ciudad de Caracas, como parte del programa de rehabilitación de infraestructuras afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, para un total de 1.476 viviendas rehabilitadas de manera integral.

Texto: Últimas Noticias

La entrega se realizó desde el Bloque 4 del sector Ruperto Lugo, en el urbanismo Carlos Guinand Sandoz de la parroquia Sucre, Catia,, donde se rehabilitaron tres edificios que suman 219 apartamentos intervenidos en Catia, permitiendo el retorno de más de 1.100 personas a sus hogares.

Delcy Rodríguez entrega 440 viviendas rehabilitadas en Catia, 7 de septiembre de 2026
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La rehabilitación forma parte del Plan Venezuela Renace y contó con la articulación con las comunas, los consejos comunales, la Alcaldía de Caracas y el pueblo organizado.

Durante su recorrido por las instalaciones, los voceros de las comunas explicaron los trabajos ejecutados para la recuperación de las infraestructuras, entre ellos la reparación de tuberías de agua potable, techos, escaleras y estacionamientos, además de labores generales de recuperación de los espacios.

Para su rehabilitación fue importante la autogestión y el trabajo colectivo, ya que contó con la participación de 112 trabajadores y 15 vecinos.

La presidenta Delcy Rodríguez anunció el financiamiento destinado a 35 condominios de Caracas, con un alcance aproximado de 14.000 personas, recursos que permitirán avanzar en la rehabilitación de edificios y viviendas mediante el trabajo conjunto de las comunidades.

«Me complace anunciar financiamiento a 35 condominios, casi 14.000 personas se van a beneficiar con estos financiamientos para rehabilitar edificios, viviendas, en conjunto. Esto es un trabajo en conjunto, no se trata de políticas, partidos, se trata de estar con el pueblo», afirmó la Presidenta Delcy Rodríguez.

Como parte de la rehabilitación se encuentra el centro educativo integral Josefina “Pepita” Machado, donde son atendidos 36 niños de entre 2 y 3 años, en horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Las obras forman parte de una estrategia de recuperación de viviendas y espacios comunitarios basada en la articulación entre el Gobierno Nacional y las organizaciones populares.

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