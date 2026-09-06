Venezuela firma acuerdo con Centro Greens de India para repotenciar zoológicos públicos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez encabezó este sábado la firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y el Centro Greens de la India con el objetivo de optimizar y potenciar los parques zoológicos públicos del país. El Centro Zoológico de Rescate y Rehabilitación Greens es la entidad operativa de la iniciativa global de conservación Vantara, que opera en el Centro de Rescate en Jamnagar, Gujarat.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

Este acuerdo busca modernizar las instalaciones de la red pública y mejorar la conservación de la fauna silvestre. Además, sienta las bases para el intercambio institucional y el desarrollo sostenible mediante la cooperación bilateral.

Delcy Rodríguez firma acuerdo con Centro Greens de la India para repotenciar zoológicos

“No hay paso más extraordinario que un acuerdo que contemple asistencia técnica para preservación, conservación, rehabilitación de fauna y que también contempla la recuperación de los zoológicos del país, empezando por el zoológico del Pinar y el zoológico de Caricuao, que puedan tener asistencia técnica”, declaró la jefa de Estado durante el acto.

También habló sobre la posibilidad de que los profesionales del país que atienden a la fauna silvestre puedan asistir a cursos en la India, recibiendo capacitación para lo que será el trabajo en Venezuela.

Por la India, rubricó el memorando el doctor Sachin Baburao Patil, miembro de Vantara; mientras que por Venezuela lo hizo el ministro de Ecosocialismo, Nelson Rodríguez.

Centro de conservación de fauna silvestre en La Guaira

La mandataria reafirmó el compromiso de dar lo mejor para La Guaira, recuperándola tanto para su pueblo como para el resto de los venezolanos, y anunció que se establecerá un centro de conservación de fauna silvestre, así como un acuario, un centro veterinario y un hospital.

«Quiero anunciar que parte del acuerdo implica incorporar, en el plan maestro para la recuperación del estado La Guaira, un acuario, un centro de conservación de fauna silvestre, un centro veterinario y un hospital para fauna silvestre, igualmente», dijo.

Rodríguez recalcó la relevancia de este acuerdo porque, al centro de conservación para preservar especies que puedan estar en peligro de extinción, se suma la recuperación de los zoológicos nacionales.

«Yo creo que eso se va a perder de vista. Me da mucha emoción que firmemos, ministro Nelson, acuerdos de esta naturaleza porque nos permite abrazar a seres vivos y nos permite abrazar el futuro también para nuestros hijos y para nuestras hijas», destacó.

Agradeció al primer ministro de la India, Narendra Modi, por todo el apoyo que ha brindado a Venezuela, incluso tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Saludó al embajador de la India en el país, P.K. Ashok Babu, y aseguró que «esto es fruto de la reciente visita que hicimos a la India»; también agradeció a la empresa Vantara del grupo Reliance y a la familia Ambani.

Crear conciencia por el planeta

Asimismo, recordó que el planeta padece una emergencia climática y que se debe tener una gran responsabilidad en la mitigación de los riesgos, así como en la preservación y la conservación, por lo que «hemos querido crear esa conciencia desde los niños».

La jefa de Estado resaltó que estos parques servirán para que los niños comprendan lo que significa el amor a un ser vivo, a un animal de la fauna nacional.

Protección de la extraordinaria fauna venezolana

Por su parte, el doctor Sachin Baburao Patil calificó como un honor para Vantara acompañar a Venezuela en la protección de su «extraordinaria y vibrante fauna silvestre». Aseguró que la iniciativa se centra en el cuidado y protección de los animales, enfatizando que cada esfuerzo, recurso invertido e infraestructura desarrollada permanecerán para la fauna silvestre del país.

Explicó que en Vantara han dedicado años de compromiso y rigor científico a la construcción de instalaciones de atención veterinaria de primer nivel, que cuentan con programas para la reintroducción de especies silvestres.

Manifestó su disposición por compartir con Venezuela la experiencia veterinaria, capacitación técnica práctica y la creación de un centro multidisciplinario de vanguardia. Acotó que el propósito es capacitar a veterinarios, auxiliares veterinarios y cuidadores venezolanos mientras construyen el primer centro de vida silvestre del país en La Guaira.