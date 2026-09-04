Delcy Rodríguez sostuvo encuentro con trabajadores de la industria petrolera

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este viernes un encuentro con la fuerza laboral del sector petrolero, gasífero y petroquímico, destacando el papel fundamental de los trabajadores en la preservación de la industria nacional.

Texto: Prensa Presidencial y VTV

Durante la reunión, la Mandataria Nacional reconoció la labor de quienes mantuvieron las operaciones activas, las cuales evitaron el colapso del sistema ante la situación que atravesó el sector energético en los últimos años.

Delcy Rodríguez en encuentro con trabajadores petroleros, 4 de septiembre de 2026

En este mismo contexto, la Jefa de Estado reiteró que tras la firma de los recientes acuerdos con el gobierno de los Estados Unidos, que contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, ocho de ellos están en la Cuenca de Maracaibo y nueve en la Faja Petrolífera del Orinoco, la meta es alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios.

Resistencia que transforma la adversidad en oportunidad

La industria de los hidrocarburos no solo ha sobrevivido a más de una década de medidas coercitivas, sino que este proceso ha forjado una conciencia histórica inquebrantable en cada trabajador. Para la Presidenta Rodríguez, cada barril producido actualmente lleva impreso el sello de esta resistencia, la cual ha permitido que el país vea nuevas posibilidades de desarrollo y crecimiento para todos.

Denuncia sabotaje

Rodríguez denunció que el pasado sábado se ejecutó un apagón en el occidente del país mediante la manipulación de presiones de gas, acción que buscaba provocar la caída del sistema termoeléctrico en el estado Zulia y afectar el occidente en general.

Señaló que, gracias al equipo de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA Gas) se detectó el cierre deliberado de llaves de gas para comprometer las termoeléctricas y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ya golpeado por sanciones, por el aumento de la demanda eléctrica y por las altas temperaturas.

En ese sentido, advirtió que a estas dificultades se suman mafias extremistas que intentan sabotear el sistema en protesta por los acuerdos energéticos recientemente firmados. Por ello, hizo un llamado a los trabajadores y las trabajadoras del país, especialmente a los de la Corporación Eléctrica Nacional, S.A. (Corpoelec), a mantenerse alertas y unidos para proteger la estabilidad del SEN y evitar daños al pueblo venezolano.

La jefa de Estado destacó que la clase trabajadora petrolera es “insignia y ejemplo de resistencia victoriosa”, al recordar su papel en la recuperación de la producción nacional. Afirmó que quienes intentan afectar al país “no van a poder”, porque el Gobierno nacional y la fuerza laboral seguirán firmes en la defensa de Venezuela.

Rodríguez reiteró que el horizonte del país es la felicidad social, el fortalecimiento de la economía y el desarrollo soberano. Subrayó que los acuerdos energéticos firmados dejarán infraestructura para el futuro: autopistas, servicios eléctricos, agua y equipamiento energético.

Aseguró que estas obras serán patrimonio de Venezuela y que nada debe apartar al país de ese objetivo. Llamó a superar las “mezquindades” y avanzar con moral en alto, conscientes de que se ha iniciado un camino de recuperación nacional que será visible para las generaciones presentes y futuras.