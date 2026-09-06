El Festival de Cine Oro Negro de México aterriza en Caracas de la mano de Amazonia Films 🗓

 • 0 Comentarios

En el marco de las políticas de intercambio cultural y fortalecimiento de las pantallas nacionales, la Fundación Distribuidora Nacional Amazonia Films presenta por primera vez en el país la 11va edición del Festival de Cine Oro Negro de México, un evento de proyección internacional para el disfrute del público venezolano.

Texto: Nota de prensa

Las proyecciones se llevarán a cabo del 1 al 4 de octubre en el horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Gracias a una articulación interinstitucional con la Fundación Cinemateca Nacional, las funciones tendrán como sede la emblemática Sala Cinemateca MBA, ubicada en Bellas Artes, consolidando un espacio propicio para el encuentro entre creadores, hacedores de la cultura y cinéfilos que fortalece la integración cultural latinoamericana y visibiliza la producción independiente.

El Festival de Cine Oro Negro de México se ha consolidado como una sólida plataforma para la difusión de cortometrajes, largometrajes y las nuevas voces de la realización audiovisual. Su objetivo principal radica en estrechar los lazos de la integración cultural latinoamericana a través del séptimo arte, impulsando y visibilizando la producción independiente de la región.

Con la realización de este evento, Amazonia Films principal distribuidora pública del país reafirma su misión institucional de garantizar el acceso a una programación cinematográfica plural, promoviendo la circulación de contenidos que enriquecen el patrimonio audiovisual nacional e internacional. Invitamos a estar atentos a los detalles de la programación y la cartelera a través de las rede sociales oficiales de Amazonia Films, Instagram: @amazoniafilms e Instagram: @festivaldecineoronegro.

 

Screenshot

Del jueves 1 al domingo 4 de octubre de 2026
Agenda Cultural Noticias

Temas:

Publicado por Luigino Bracci

Encuentro en Corto 2026 cierra este domingo con récord de proyecciones

septiembre 4, 2026

Abierta convocatoria para el 4.º Festival de Cine Independiente Valencia 2026

septiembre 2, 2026

Documental "Guiomar Narváez en amor sostenido" cosecha éxitos en festivales de tres continentes

septiembre 2, 2026

Película "Alí Primera" es premiada en festival de cine de San Petersburgo

septiembre 2, 2026

Con cifra récord de cortometrajes participantes comenzó Encuentro en Corto 2026

agosto 27, 2026

La película “Turba” se estrena este 27 de agosto en las salas de cine del país

agosto 26, 2026

Caracas recibe la 3.ª edición del festival de cine estudiantil “Encuentro en Corto”

agosto 25, 2026

En septiembre se estrenará el documental “Puerteños” de Miguel Guédez

agosto 18, 2026

Con proyección de “Fidel de cerca”, conmemoran centenario del natalicio del líder cubano

agosto 12, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios