El Festival de Cine Oro Negro de México aterriza en Caracas de la mano de Amazonia Films 🗓

En el marco de las políticas de intercambio cultural y fortalecimiento de las pantallas nacionales, la Fundación Distribuidora Nacional Amazonia Films presenta por primera vez en el país la 11va edición del Festival de Cine Oro Negro de México, un evento de proyección internacional para el disfrute del público venezolano.

Texto: Nota de prensa

Las proyecciones se llevarán a cabo del 1 al 4 de octubre en el horario de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Gracias a una articulación interinstitucional con la Fundación Cinemateca Nacional, las funciones tendrán como sede la emblemática Sala Cinemateca MBA, ubicada en Bellas Artes, consolidando un espacio propicio para el encuentro entre creadores, hacedores de la cultura y cinéfilos que fortalece la integración cultural latinoamericana y visibiliza la producción independiente.

El Festival de Cine Oro Negro de México se ha consolidado como una sólida plataforma para la difusión de cortometrajes, largometrajes y las nuevas voces de la realización audiovisual. Su objetivo principal radica en estrechar los lazos de la integración cultural latinoamericana a través del séptimo arte, impulsando y visibilizando la producción independiente de la región.

Con la realización de este evento, Amazonia Films principal distribuidora pública del país reafirma su misión institucional de garantizar el acceso a una programación cinematográfica plural, promoviendo la circulación de contenidos que enriquecen el patrimonio audiovisual nacional e internacional. Invitamos a estar atentos a los detalles de la programación y la cartelera a través de las rede sociales oficiales de Amazonia Films, Instagram: @amazoniafilms e Instagram: @festivaldecineoronegro.