Teatro Teresa Carreño se llena de ritmo con ensayo general del musical “Vaselina”

Este martes se realizó el ensayo general del musical “Vaselina” en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño (TTC), donde se estrenará oficialmente la obra el próximo 12 de septiembre. La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López.

Texto: Dayana Martínez (MPPC)/ Fotos: Roiner Ross

La obra, ambientada en la estética rockabilly de los años 50, narra el romance juvenil entre el músico Danny Zuko y Sandy Olsson. En el caso de la producción venezolana, se adaptan al castellano temas clásicos como “Noches de verano”, “Amor primero” y “Rayo rebelde”, con un ritmo ágil y coreografías de gran formato.

Este montaje, además, incorpora el dinamismo y la fuerza expresiva característicos del teatro musical hecho en el país, en una coproducción de Clas Producciones, NVivo y Oz Show.



‎‎”Vaselina” está bajo la dirección general de Elvis Chaveinte, la dirección musical de Josmarni Martínez y la propuesta coreográfica de Taba Luis Ramírez en conjunto con Víctor Drija, quien también encarna al protagonista Danny Zuko. El elenco reúne a más de 30 artistas en escena, junto a figuras como Carlos Arraiz en el rol de Vince Fontaine.

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Durante el ensayo general, personas que permanecen en el campamento transitorio Juan Aranaga, ubicado en Maiquetía, estado La Guaira, asistieron como invitados especiales por parte del presidente del Teatro Teresa Carreño, Gustavo Arreaza.



‎‎‎Lilibeth Romero, una de las asistentes, destacó el valor de este tipo de iniciativas: “Agradecemos esta invitación para el esparcimiento y la recreación. La obra nos pareció súper espectacular. Es una manera de ver la cultura desde otro punto de vista; nos demuestra que no solo está la opción de ir al cine, sino que también podemos disfrutar de obras en vivo y directo con el gran talento de estos artistas”.

‎Las entradas para las funciones en la sala Ríos Reyna ya se encuentran disponibles en las taquillas del teatro y a través de sus canales oficiales de venta.