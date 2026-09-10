La Compañía Nacional de Teatro en Barinas comenzará gira con la obra de títeres “Bajo el mismo sol”

Este viernes 11 de septiembre la Compañía Nacional de Teatro (CNT) sede Barinas comenzará una gira regional con la obra “Bajo el mismo sol”, una propuesta experimental que utiliza títeres de estilo Muppet sobre la amistad y el entorno actual. El periplo incluirá diversas localidades de la entidad llanera.

Texto y Fotos: Prensa CNT

En alianza con la Compañía Regional de Teatro (CRT), el Instituto Autónomo de Cultura y la Gobernación del estado Barinas se presentará este espectáculo, una innovadora propuesta artística infantil experimental de títeres bocones diseñada para ofrecer al público más chico una reflexión profunda y contextualizada sobre las transformaciones sociales y climáticas de nuestro tiempo.

El proyecto es el resultado de un proceso formativo desarrollado a partir de un taller de elaboración de muñecos que facilitó Deivis Sotillo, contando con la especialización en manipulación de títeres de Abel Bojacá y Josefina Arroyo.

Ambientada en los paisajes emblemáticos del llano barinés, la trama se centra en una divertida disputa entre el conejo Rodolfo y el gato Tom. A través de situaciones y argumentos ingeniosos, la historia infantil llevará a los más pequeños a descubrir que la verdadera victoria no radica en quedarse con un premio, sino en aprender a compartir, cultivar el respeto mutuo y transformar una gran rivalidad en una hermosa amistad.

El elenco de titiriteros está conformado por Alvid Rodríguez, Ángel Garrido y Alirio Valderrama. El equipo técnico y artístico se complementa con la dirección artística de Abel Bojacá, la asesoría de Ledis Arroyo, la producción de Deivis Sotillo y Pedro Mirabal, la musicalización de Elvis Luque y el registro fotográfico de Bladimir Padrón.

El espectáculo comenzará su recorrido a través de la ruta denominada “Bajo el mismo sol” este viernes 11 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, en el Mercado Artesanal de Barinitas, ubicado en el municipio Bolívar. Continuará el martes 15 en el sector Dolores, el viernes 18 en el Teatro Barinés de las Artes y el viernes 25 en Socopó.

Este ciclo cerrará el sábado 26 de septiembre con visitas a las localidades de Pedraza y El Cantón.

La Compañía Nacional de Teatro invita a todas las familias barinesas a sumarse a este recorrido cultural itinerante que busca sembrar valores en las nuevas generaciones.