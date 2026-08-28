A sala llena y entre ovaciones se estrenó “Granada, traición y crimen”

Este jueves 27 de agosto se estrenó a sala llena la obra “Granada, traición y crimen”, de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), un montaje que rinde homenaje a Federico García Lorca a 90 años de su fusilamiento a manos del franquismo.

Prensa CNT / Fotografías: Roiner Ross

Personalidades de las artes escénicas y autoridades de la cultura nacional se dieron cita en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, en Caracas, para adentrarse en el universo del poeta español. Se trata de una propuesta inmersiva que recorre su trayectoria a través de guiños a sus trabajos artísticos, referencias a sus gustos musicales y alusiones a las emociones que experimentó al enfrentar el fatídico destino que lo llevaría a la inmortalidad.

Los 41 artistas de la CNT se desplegaron de escena en escena, con pericia, para conmover, entretener y emocionar a los asistentes mediante un viaje de emociones a partir de la dramaturgia de Aníbal Grunn, quien muestra por primera vez su visión de Lorca al compartir la dirección de la puesta en escena con Carlos Arroyo y Rufino Dorta.

Natasha Habilaj, actriz y directora teatral albanesa de visita en Venezuela, valoró el montaje tras la función. “Vengo desde España. He quedado impresionada. Es algo que hasta hoy no había visto, del mismo estilo y envergadura de actores y directores. Un trabajo excepcional de los actores de todas las edades, su forma de expresión, de actuar sobre el escenario; hasta los más jóvenes tenían muchísimo talento. Creo que es una obra que reúne todos los requisitos: muy buena dirección, escenografía, actuación, vestuario; me pareció muy completa, se lo han currado (trabajado) muchísimo y me alegro de que Venezuela tenga este tipo de arte y este nivel artístico”.

La producción, que ha despertado un gran interés en la prensa y en el público caraqueño, reúne a galardonadas figuras del teatro nacional como Francis Rueda, María Brito, Gerardo Luongo, Irabé Seguías y Livia Méndez, quienes comparten escenario por primera vez con los talentos emergentes de la CNT en un montaje de alta complejidad, que involucra a más de 60 trabajadores tras bambalinas. También cuenta con la escenografía de Juan Carlos Azuaje, recientemente premiado por la Asociación Venezolana de Crítica Teatral.

Bella Piñango, espectadora proveniente de La Guaira, indicó que la obra ofrece “una experiencia sensorial, fabulosa”, que recomendó apreciar. “Me encantó la primera parte en la piscina, donde bailaron con cantos de trabajo de lavanderas. Otra de las cosas que me gustó es que la obra tiene mucho dinamismo, el público se mueve constantemente. No hay pérdida, deben venir a verla, es una experiencia fascinante”, dijo.

En definitiva, “Granada, traición y crimen” es un trabajo original tanto para conocedores del universo de Lorca como para las personas que recién lo exploran, porque permite tener una visión de 360° de su paso por la historia y de su imaginario. Su fin es despertar la curiosidad por su arte y recordar su paso a la eternidad, para no repetir nunca más la barbarie del fascismo.

Este espectáculo teatral se podrá disfrutar hasta el 13 de septiembre, de jueves a domingo a las 7:00 de la noche, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en Las Palmas, Caracas. Se recomienda al público llegar temprano para adquirir las entradas en la taquilla del recinto, a un precio equivalente a cinco dólares ($5) según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).