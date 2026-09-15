Más de mil espectadores ya disfrutaron de obra teatral “Granada, traición y crimen”

La Compañía Nacional de Teatro (CNT) extiende la temporada de su aclamada obra «Granada, traición y crimen» hasta el domingo 20 de septiembre, luego de alcanzar el hito histórico de 12 funciones consecutivas agotadas y recibir a más de 1.000 espectadores.



Texto: Prensa CNT

La CNT ha tomado tal decisión debido al rotundo éxito de taquilla y a la alta demanda del público para disfrutar de esta pieza que profundiza en la vida, obra y muerte del autor universal Federico García Lorca, al cumplirse 90 años de su asesinato a manos del franquismo.

Aníbal Grunn, uno de los tres directores de este experimental montaje, destacó la relevancia y el impacto de la pieza: «Lorca sigue siendo un autor universal. Y en este espectáculo hablamos de su vida, del Lorca humano, y del Lorca humano desde el punto de vista teatral venezolano. Estamos asombrados del éxito que ha sido esto; vamos para la quinta semana y no se puede creer».

La pieza teatral, que no solo ha logrado un extraordinario hito en taquilla, también ha alcanzado la viralidad en redes sociales con comentarios positivos sobre su trama y puesta en escena. El equipo de producción y el elenco expresan su profundo agradecimiento por la enorme receptividad, hecho que motivó la apertura de nuevas fechas para que quienes no han podido ingresar al Teatro Alberto de Paz y Mateos puedan vivir esta experiencia escénica.

Francis Rueda, primera actriz de la CNT, expresó su emoción: «Estoy muy complacida, feliz del auge que ha tenido la obra. Es un espectáculo que está concebido de una manera extraordinaria en seis cuadros, donde tuvimos la oportunidad de estar toda la compañía en pleno y los resultados han sido excelentes. Hemos tenido lleno total desde que estrenamos. Se va a extender una semana, pues es que la gente no cabe. Nosotros estamos felices de tener una obra hermosa en todos los aspectos. Gracias al público por apoyarnos siempre y por estar pendiente de la CNT».

Por su parte, Rufino Dorta resaltó el valor del movimiento escénico en el país: «Es descubrir un teatro venezolano fuerte y activo que aún en estos tiempos sigue luchando por crecer. Creo que en Venezuela se está haciendo un gran teatro a pesar de mucha gente que está en contra. Venezuela tiene actores y creadores fabulosos. Tenemos un público que aprecia el teatro, sí tenemos espectadores para el teatro. Yo creo que el venezolano sí es un público que aplaude y celebra el gran teatro, prueba de ello es el éxito de taquilla que ha logrado esta pieza».

El teatro tiene Aura

A propósito de la visita al espectáculo de la primera actriz del teatro venezolano Aura Rivas, los espectadores vivieron un emotivo cierre cuando Irabé Seguías junto a todo el elenco dirigieron unas palabras de aliento y agradecimiento a la maestra, acompañadas de la ovación de los presentes.

Citlali Godoy Rivas, hija de Aura Rivas, comentó sobre la experiencia: «Estamos muy emocionadas. Es la primera vez (después de algún tiempo) que salimos de casa con mi madre, Aura Rivas, y hemos venido a su casa, a su segundo hogar, que es la Compañía Nacional de Teatro. Disfrutamos de momentos muy diversos, escénicos y musicales, porque hay de todo, hay diversidad de estilos, hay fuerzas dramáticas, hay comedia, hay un poco de todo. Hay música, guitarra y hay trabajos actorales, hay que venir a verla, todavía va a estar una semana más».

Nuevas funciones

Las nuevas funciones serán el jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, a las 7:00 de la noche, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en Las Palmas, Caracas. El aforo para disfrutar de esta pieza, dirigida a mayores de 16 años, es de solo 50 personas por función, para garantizar al máximo la experiencia inmersiva.