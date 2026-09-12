“Granada, traición y crimen” ofrecerá cuatro nuevas funciones del 17 al 20 de septiembre 🗓

La obra “Granada, traición y crimen”, producción de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), ofrecerá cuatro nuevas funciones del 17 al 20 de septiembre, luego del éxito alcanzado en sus primeras 9 presentaciones, las cuales han convocado a más de 800 espectadores.



Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Nathael Ramírez)

La extensión de las funciones, que inicialmente culminaban el 13 de septiembre, fue anunciada por el director de la CNT, Carlos Arroyo, quien destacó que la pieza rinde homenaje al poeta español Federico García Lorca a 90 años de su fusilamiento a manos del franquismo. El montaje cuenta con la dirección conjunta de Rufino Dorta, el propio Arroyo y el maestro Aníbal Grunn, también creador del texto dramático.

Arroyo resaltó la participación de 41 artistas en escena y un amplio despliegue técnico para ofrecer una propuesta inmersiva, en la que el público tiene la oportunidad de recorrer “los distintos espacios lorquianos”.

Por su parte, Grunn manifestó su satisfacción por rendir tributo al bardo granadino. “A Lorca lo traicionó la vida, lo traicionaron sus amigos, lo han traicionado muchos, menos los artistas. Nosotros no traicionamos a Lorca, lo reivindicamos cada día, en cada momento que sube el telón”, enfatizó.

El público asistente se ha sumergido en un recorrido emocional por la vida del poeta, a través de un texto cargado de referencias a su obra lírica y dramática escrita en idioma castellano.

“La obra es un viaje trepidante, emocionante, y para mí es gratificante haber disfrutado del buen teatro. Hemos podido disfrutar de la buena pluma del dramaturgo y de su profundidad. La tesitura y la hermosura que cobran estos textos en la voz de los actores es fascinante. Este es el tipo de teatro que debería seducirnos”, expresó el espectador Eduardo Viloria y Díaz.

Entretanto, la espectadora Angélica Salas valoró el dinamismo de la puesta en escena como uno de sus principales atractivos, mientras que Donis Aristizábal elogió la estructura narrativa que conduce al público a presenciar “una muerte anunciada”.

La experiencia también atrajo a la agrupación teatral “Los Lunáticos”, proveniente de Valencia, estado Carabobo. Su director, Guillermo Vizcaya, celebró la calidad artística y la dimensión reflexiva de la producción. “El teatro es un instrumento para desarrollar el pensamiento crítico”, subrayó.

Talento en escena y despliegue creativo

“Granada, traición y crimen” reúne a reconocidas figuras de la escena nacional como Francis Rueda, María Brito, Gerardo Luongo, Irabé Seguías y Livia Méndez, quienes comparten escenario con los talentos emergentes de la CNT.

El equipo creativo cuenta con Carmen Ortiz en las coreografías; Julia Carolina Ojeda en la músico-dramaturgia; Gerónimo Reyes en el diseño de iluminación; Juan Carlos Azuaje y Jesús Gómez en la ambientación de espacios; Roxana Méndez y José Alejandro Torres en la realización muralista. En la producción general trabajan Arístides Muñoz y Jasón Hernández, quien también participa en la asistencia de dirección junto a Eloy Marchán y Alejandro Capote.

El espectáculo se presenta de jueves a domingo, a las 7:00 de la noche, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en el sector Las Palmas, Caracas. Las entradas están a la venta en la taquilla del recinto a un costo de 5 dólares (o su equivalente a la tasa del Banco Central de Venezuela). La obra es de aforo limitado, por lo que se sugiere al público acudir con anticipación.







