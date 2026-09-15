El teatro venezolano celebrará el legado de Isaac Chocrón 🗓

La Compañía Nacional de Teatro (CNT) invita a celebrar los 96 años del nacimiento de Isaac Chocrón en un evento especial que se llevará a cabo el próximo viernes 25 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, en la Sala Experimental del Teatro Alberto de Paz y Mateos. Este encuentro, que será gratuito, honrará el legado de ese ilustre dramaturgo y ensayista venezolano, con apoyo del ente homónimo Fundación Isaac Chocrón.

Prensa CNT

La importancia de este encuentro la define el creador escénico Aníbal Grunn, quien resalta la profunda huella del homenajeado en la identidad nacional. “Chocrón es icónico, hablar de él es hablar de nuestro arte, de nuestro teatro, de nuestra literatura venezolana. Y además de eso, es pertinente que seamos nosotros los que demos un paso al frente para homenajear su legado, porque Chocrón es el creador, fundador y primer director de nuestra CNT, que hoy en día tiene 42 años», expresó.

La programación de la jornada comprende una tertulia dedicada a la vida y obra del autor, a cargo de los creadores escénicos Xiomara Moreno y el propio Grunn. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de una lectura dramatizada de una adaptación de la pieza «50 vacas gordas», una de las novelas más icónicas de Chocrón.

La trama se estructura como un thriller político que gira en torno a un asesinato presenciado por un testigo accidental. Transcurre en el año 1982 y ofrece una mirada crítica y un retrato social sobre la compleja situación país de ese período.

La puesta en lectura contará con un destacado elenco de figuras del teatro venezolano, entre las que se encuentran Francis Rueda, Dora Farías, Livia Méndez, Yurahy Castro, Angélica Rinaldi, Gerardo Luongo y Omar Churión.

Isaac Chocrón (1930–2011), reconocido como parte de la «Santísima Trinidad del teatro venezolano», destaca en la historia venezolana como un pilar fundamental de la dramaturgia y la narrativa local. Su producción intelectual comprende más de una veintena de piezas teatrales, entre las que destacan títulos como «La Revolución», «La máxima felicidad», «Mesopotamia», «Simón» y su última gran producción, «Los navegaos». Esto se complementa con una sólida obra de ocho novelas y siete ensayos que marcaron un hito en la modernidad cultural del país.

El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Compañía Nacional de Teatro y la Fundación Isaac Chocrón invitan a todos los amantes del teatro y la literatura a que asistan y formen parte de este emotivo tributo en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la Calle Dr. Ramos de Las Palmas, Caracas. La entrada es libre.