“Granada, traición y crimen”: la experiencia inmersiva sobre Lorca que cautiva a Caracas

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A pocos días de su estreno, el espectáculo inmersivo “Granada, traición y crimen”, de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), se ha convertido en un fenómeno de taquilla en Caracas. En su primera semana de funciones, más de 300 personas han recorrido los espacios del Teatro Alberto de Paz y Mateos para sumergirse en el universo de Federico García Lorca, en el marco del 90º aniversario de su fusilamiento . La obra, que combina teatro, poesía, canto y baile con un elenco de más de 40 actores en escena , ha recibido elogios tanto del público como de figuras del ámbito cultural.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa CNT/ Fotos: Saúl González y Marielis Castillo

Una propuesta que rompe con lo convencional

La singularidad de “Granada, traición y crimen” radica en su formato inmersivo. Los espectadores no permanecen en una butaca, sino que se desplazan por seis “estaciones” distribuidas en distintas áreas del teatro, desde el estacionamiento hasta la sala principal . Este recorrido, guionizado por Aníbal Grunn y codirigido por él mismo junto a Carlos Arroyo y Rufino Dorta, entrelaza la vida del poeta andaluz con fragmentos de sus obras más emblemáticas como *Yerma*, *La casa de Bernarda Alba* y *Romancero gitano*, creando un diálogo entre su literatura y los eventos que marcaron su trágico final .

El espectáculo ha sido concebido como un riguroso tributo que no se limita a una biografía, sino que explora la dimensión premonitoria de su poesía . Sobre esta aproximación, el dramaturgo Aníbal Grunn confesó: “Sin Lorca yo no estaría haciendo teatro, tampoco hubiera entendido la vida y la muerte” .

Críticas y reconocimientos

La obra ha cosechado opiniones muy favorables entre personalidades del arte y la cultura. El agregado cultural de México en Venezuela, Ismael Hernández, calificó la experiencia como “realmente una obra maravillosa” que involucra al público al pasar de un escenario a otro, destacando su creatividad y dinamismo. El actor y director Antonio Delli, por su parte, expresó haber salido “muy movido, conmovido y feliz” y destacó el impacto de un montaje que traslada al espectador al universo de Lorca.

La poeta Maríajosé Escobar definió el montaje como “poesía pura: poesía hecha escena, poesía hecha luz, poesía hecha flamenco”, mientras que el cineasta Carlos Bolívar exaltó la calidad de la producción como un “gran homenaje”.

Detalles de la temporada y el contexto

Este ambicioso proyecto, que ha requerido más de ocho meses de investigación y la colaboración de más de 50 profesionales en el área técnica, se presenta en el marco de la conmemoración de los 90 años del fusilamiento de Lorca, perpetrado el 18 de agosto de 1936 durante la Guerra Civil Española .

La temporada, que inició el 27 de agosto, se extenderá hasta el 13 de septiembre, con funciones de jueves a domingo a las 7:00 p.m. . Debido a que el aforo es reducido (50 personas por función), se recomienda llegar temprano a la taquilla del teatro para adquirir las entradas, que tienen un costo de 5 dólares a la tasa del Banco Central de Venezuela .

A sala llena y entre ovaciones se estrenó “Granada, traición y crimen”

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