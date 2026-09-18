La Compañía Nacional de Teatro anuncia la nueva temporada de “Acuarela” 🗓

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La Compañía Nacional de Teatro (CNT) presenta la nueva temporada de «Acuarela» del 24 de septiembre al 4 de octubre de 2026 en la Sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos, con funciones de jueves a domingo a las 6:00 de la tarde. Esta producción, escrita y dirigida por Omar Churión, entrelaza el drama psicológico con una puesta en escena minimalista que profundiza en el debate social y hace un llamado a la acción frente al flagelo del abuso, el maltrato y el abandono infantil.

Prensa CNT

El argumento de Acuarela destaca por conectar dos mundos en apariencia distantes: la mente de un escritor aturdido, atrapado en un bloqueo creativo, y la confrontación de un prisionero condenado por el homicidio de niños, quien revela en sus testimonios los ciclos de violencia y el trauma originados en su propia infancia.

El punto neurálgico del montaje gira en torno a un niño de 12 años víctima de la hostilidad de las calles. Mediante juegos y fragmentos de canciones infantiles, la puesta en escena desnuda el dolor de la infancia desatendida y la transforma en una potente voz de denuncia.

El montaje cuenta con el desempeño actoral del Elenco Emergente y el Laboratorio de Creación Artística de la CNT. A nivel técnico, la obra sobresale por su propuesta sustentada en el uso de puertas móviles que mutan continuamente para simbolizar lápidas, muros o espacios de reclusión. Esa atmósfera visual le valió recientemente a la CNT una destacada nominación en los Premios Avencrit 2026, celebrando el diseño de iluminación teatral a cargo de Alejandro Martínez.

Debido a la complejidad de su temática, la obra está recomendada estrictamente para mayores de 14 años. Para conocer más detalles sobre la adquisición de las entradas,los interesados pueden consultar el perfil de la compañía en Instagram: @cnteatro_ve.

Del jueves 24 de septiembre al domingo 4 de octubre de 2026
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