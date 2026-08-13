Los títeres llevarán alegría a niños y abuelos del campamento Complejo Cultural Guayana Esequiba

Este sábado 15 de agosto, a las 3:00 de la tarde, la Compañía Nacional de Teatro (CNT) se despliega con la Ruta de la Esperanza junto a Misión Cultura, en el campamento transitorio del Complejo Cultural Guayana Esequiba de San Bernardino, Caracas, con una jornada para el disfrute de chicos y grandes.

Texto: Prensa CNT / Fotos: Archivo

Tras culminar con éxito las jornadas formativas en el campamento transitorio del Hotel Ávila, el equipo traslada su programación artística para atender a las familias que hacen vida en este espacio comunitario, una programación que contempla una doble jornada que iniciará con la pieza “Cuentos de títeres”, una propuesta ejecutada por los titiriteros Ariana León, José Luis León y Laura Meza.

Se trata de dos historias de la autoría de León: “El diente flojo” (también conocida como “El monstruo diente flojo”) y “El distraído”. Seguidamente, se desarrollará el performance recreativo e interactivo “Adopta un títere”, liderado por los actores Sara Escalona, Alejandro Capote, Irmary Mota y Johana Rojas, donde los participantes podrán colocarle nombre, cabello y pintar sus ojos, para luego recibir un certificado de adopción que les hará crear un vínculo especial con sus propios personajes.

Con estas acciones, la CNT ratifica su compromiso con este programa social en los espacios alternativos mediante una programación continua de lecturas dramatizadas, cuentacuentos, mimos, títeres, actividades recreativas y talleres que garantizan el sano esparcimiento.