Destacan la vigencia del proyecto de unión latinoamericana en coloquio sobre Simón Bolívar 

La vigencia del proyecto de unión latinoamericana del Libertador Simón Bolívar fue la premisa central de debate en el coloquio “Bolívar: de la Carta de Jamaica a la Anfictionía Comunal”, realizado en el Cuartel San Carlos, en Caracas, bajo la organización del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad de los Pueblos (ISB).

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Gustavo Quintana)

La actividad contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López; la presidenta del ISB, Blanca Eekhout; la historiadora Rosanna Álvarez, la historiadora Carmen Bohórquez y la luchadora social Lídice Navas, quienes ofrecieron reflexiones en torno al 211.º aniversario de la Carta de Jamaica y el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

En su intervención, el ministro López indicó que los valores de justicia, igualdad y fraternidad planteados por Bolívar guían el quehacer político en tiempos de Revolución. “La unidad y la práctica de la igualdad y de la soberanía son parte de nuestra identidad política”, afirmó al iniciar su intervención.

El titular de Cultura destacó que el proyecto de unidad suramericana planteado por Bolívar se consolidó a través de procesos históricos como la redacción de la primera Carta Magna del país, en 1811; el Congreso de Angostura, en 1819; el surgimiento de la Gran Colombia, también en 1819; y el Congreso Anfictiónico de Panamá, en 1922.

“Fue una realización concreta y un proyecto político (…) La unión de los pueblos es una doctrina constitucional; esa doctrina está presente en la forma de hacer política y de obtener la libertad”, comentó López, quien también hizo referencia a la vigencia de la diplomacia bolivariana como estrategia política en la actualidad. “Estamos garantizando nuestra existencia y dignidad”, señaló.

Unidad continental como factor estratégico

En el coloquio, la historiadora Rosanna Álvarez destacó que el Congreso Anfictiónico de Panamá fue la “concreción de la conciencia continental” que se gestó en la Carta de Jamaica, documento donde Bolívar expuso la importancia de las relaciones y alianzas internacionales.

Álvarez agregó que Bolívar fue un promotor de las relaciones diplomáticas, la soberanía, la libertad y la unidad. “Un continente desunido es presa fácil para la intervención. Aún estamos en una batalla por la libertad, no solo del territorio, sino de las mentes”, reflexionó.

Por su parte, la historiadora Carmen Bohórquez resaltó la importancia del pensamiento de Francisco de Miranda para la independencia y unión latinoamericana. En ese sentido, detalló el Acta de París y la proclama «A los pueblos del Continente Colombiano, alias Hispanoamérica» como documentos fundamentales para la gesta libertaria y la integración de las naciones.

“La integración es un proceso complejo, un camino que se construye al andar. Es el camino y no hay que perderlo de vista. O nos integramos o la dominación será cada vez más profunda”, enfatizó.

Vigencia del pensamiento bolivariano

La presidenta del ISB y diputada a la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout, destacó que la visión de integración continental promovida por el Padre de la Patria se concretó en la Revolución Bolivariana a través de instancias como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“Bolívar es un pueblo complejo, un proyecto histórico en marcha y una revolución victoriosa en medio de las dificultades. Solo los pueblos unidos logran la victoria”, afirmó.

Finalmente, la luchadora social Lídice Navas resaltó la vigencia del anfictionismo dentro del modelo de democracia comunal propuesto por el comandante Hugo Chávez. Hizo un llamado a la movilización para la consolidación progresiva de un modelo de integración popular.

La jornada estuvo amenizada por la presentación musical del cantante Luis Miguel Badaraco y la escenificación de la obra teatral «Bolívar no aró en el mar», bajo la dirección del líder social brasileño Luciano Carvalho e interpretada por un elenco de jóvenes provenientes de diversas comunas del país.