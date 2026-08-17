CNT toma el Teatro Alberto de Paz y Mateos con obra inspirada en Federico García Lorca 🗓

La Compañía Nacional de Teatro (CNT) se prepara para un hito en su trayectoria: el estreno de “Granada, traición y crimen”. Por primera vez en su historia, la institución une a sus tres directores y a la totalidad de su elenco en una experiencia dramática inmersiva en honor a Federico García Lorca.

Texto y Fotos: Prensa CNT

La pieza creada por Aníbal Grunn, dirigida por él mismo junto a Carlos Arroyo y Rufino Dorta, propone un viaje de experiencia vivencial de seis estaciones distribuidas por espacios convencionales y no convencionales del teatro, desde el estacionamiento hasta la sala Román Chalbaud.

El público, limitado a solo 50 personas por función, vivirá de cerca la tensión entre la cultura andaluza y la tragedia de la guerra civil española, en una experiencia que rompe la cuarta pared a través del teatro, el canto y el baile.

El montaje de esta obra coincide con la conmemoración de los 90 años del fusilamiento de Lorca, el 18 de agosto de 1936, a pocas semanas de haber estallado el conflicto en la nación europea.

Detalles de la temporada

La temporada se desarrollará entre el jueves 27 de agosto y el domingo 13 de septiembre, con funciones de jueves a domingos a las 7:00 de la noche en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en Las Palmas, Caracas.

Las entradas para este espectáculo, recomendado para mayores de 16 años, podrán adquirirse directamente en las taquillas del teatro antes de cada función por un costo de cinco dólares o su equivalente según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).