La CNT homenajeó a Federico García Lorca en el Teatro Alberto de Paz y Mateos

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En el marco de la conmemoración de los 90 años del fusilamiento del poeta español Federico García Lorca, la Compañía Nacional de Teatro (CNT) de Venezuela presenta un espectáculo sin precedentes. Del 27 de agosto al 13 de septiembre, el Teatro Alberto de Paz y Mateos en Las Palmas, Caracas, se convertirá en el escenario de “Granada, traición y crimen”, una experiencia inmersiva y multidisciplinaria que promete transportar al público directamente al corazón del imaginario lorquiano.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa CNT – Prensa MPPC / Fotos: Luis Hernández

Por primera vez en su historia, la CNT une a sus tres directores, Aníbal Grunn, Carlos Arroyo y Rufino Dorta, y a todo su elenco en un solo proyecto. Más de 40 actores en escena darán vida a esta pieza que fusiona teatro, poesía, canto y baile, en un viaje que atraviesa seis “estaciones” o espacios del teatro, desde el estacionamiento hasta la sala principal, cada una diseñada para evocar diferentes momentos y facetas de la vida y obra del autor de “Bodas de Sangre”.

Un recorrido por la vida y obra de Lorca

La estructura de la obra es un recorrido performático que comienza en el estacionamiento, donde el folclore andaluz y canciones populares como “La Tarara” introducen al espectador en el mundo lorquiano, para luego adentrarse en las diferentes salas del teatro. Cada estación explora un aspecto clave de su legado: su paso por Nueva York, la tensión entre el autoritarismo y la libertad, su universo surrealista en colaboración con Dalí y Buñuel, y finalmente, el trágico presagio y el fusilamiento del poeta en Granada.

El guion, creado por Aníbal Grunn, se nutre de las obras completas de Lorca, su poesía y canciones, así como de la biografía escrita por Ian Gibson. “Sin Lorca yo no estaría haciendo teatro, tampoco hubiera entendido la vida y la muerte”, confesó Grunn, quien ha manifestado que la obra busca dialogar con los últimos momentos de vida del poeta a través de su propia literatura.

Un homenaje a 90 años de su legado

Este espectáculo se suma a los actos conmemorativos que se realizan en Venezuela por el 90 aniversario de la muerte de García Lorca, un poeta y dramaturgo universal, símbolo de la represión durante la Guerra Civil Española. Eventos similares, como el homenaje de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar y las actividades en la Librería del Sur en Yaracuy, han tenido lugar en el país, demostrando la profunda influencia del autor andaluz en la cultura latinoamericana.

La experiencia inmersiva está diseñada para un aforo reducido de solo 50 personas por función, garantizando una conexión íntima y única con la propuesta. Las funciones serán de jueves a domingo a las 7:00 p.m., con un costo de 5 dólares al cambio oficial. La CNT invita al público a vivir esta propuesta que, en palabras de Carlos Arroyo, director de la compañía, busca conmemorar a “un autor muy importante para el universo onírico y popular del sentimiento de los pueblos de Europa y América Latina”.

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