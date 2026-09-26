Biblioteca Ayacucho celebrará su 52º aniversario con un conversatorio sobre el pensamiento bolivariano 🗓

Para conmemorar el 52.° aniversario de su creación, así como medio siglo del lanzamiento del libro “Doctrina del Libertador”, la Fundación Biblioteca Ayacucho ofrecerá un conversatorio especial el próximo martes 29 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, en la Librería del Sur Aquiles Nazoa, ubicada en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño.

Texto y Foto: Prensa Fundación Biblioteca Ayacucho

El libro “Doctrina del Libertador” es una obra fundamental que se consagró como el primer volumen de la colección Clásica de este sello editorial. Se trata de una compilación de alto valor estratégico que reproduce íntegramente y en un riguroso orden cronológico cien documentos esenciales, para responder a la necesidad histórica de unificar en una sola selección lo más representativo del ideario político, económico y social de Simón Bolívar.

A través de esta jornada de debate y reflexión, que estará liderada por el poeta y periodista Luis Alberto Crespo, presidente de la Fundación Biblioteca Ayacucho, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura ratifica su firme compromiso con la difusión masiva y soberana de las obras cumbres de la intelectualidad latinoamericana y caribeña.

La invitación queda abierta a investigadores, creadores, estudiantes y al público en general a sumarse a este tributo a la palabra emancipadora en los espacios del Teresa Carreño.

Para conocer más detalles sobre la programación de aniversario, interactuar con el catálogo histórico o descargar de forma gratuita los grandes clásicos de Nuestra América en formato digital, la institución invita al público a seguir sus cuentas oficiales en las plataformas digitales. En Instagram: @bibliotecaayacucho_ve, y a través de su comunidad oficial en Facebook, Biblioteca Ayacucho.